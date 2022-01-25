Извержение в Тонга в сотни раз мощнее атомной бомбы в Хиросиме - NASA

По данным NASA, извержение подводного вулкана близ Тонга в этом месяце было в сотни раз мощнее атомной бомбы в Хиросиме. Об этом сообщает CNN.

Извержение вулкана в Тонга - фото из открытых источников

Джим Гарвин, главный ученый Центра космических полетов имени Годдарда, сказал, что извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января высвободило "в сотни раз больше энергии, чем ядерный взрыв в Хиросиме".

"Это предварительная оценка, но мы считаем, что количество энергии, выделяемой в результате извержения, было эквивалентно где-то от 4 до 18 мегатонн тротила", – сказал Гарвин на сайте NASA Earth Observatory.

В результате извержения близ Тонга вулканический пепел поднялся в атмосферу на высоту до 40 километров (25 миль) и вызвал волны цунами высотой до 49 футов (15 метров), поразивших части архипелага, включая главный остров Тихоокеанской страны.

По словам премьер-министра Тонга, вулканическое облако распространилось на все примерно 170 островов страны, что повлияло на все население, насчитывающее более 100 000 человек.

Извержение и цунами унесли жизни не менее трех человек, разрушили сотни домов и оставили отдаленные острова отрезанными от мира без коммуникаций.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Тонга, разрушенную после цунами и извержения вулкана, не удалось доставить помощь. Помощь постепенно поступает в южно-тихоокеанское государство Тонга, разрушенное после извержения вулкана и цунами, однако австралийский рейс помощи был вынужден вернуться на базу из-за положительного случая COVID-19 на борту. Рейс австралийской помощи вылетел из Брисбена 20 января, но его вернули в середине полета после того, как сообщили о положительном случае COVID-19, сообщила представитель обороны Австралии.

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