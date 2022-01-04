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Израильский военный вертолет разбился у побережья страны: есть погибшие

Двое членов экипажа погибли в результате крушения

сегодня, 11:45
Автор:

Карина Ожерельева
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Израильский военный вертолет разбился у побережья северного Израиля во время тренировочного полета поздно в понедельник, 3 января, в результате чего погибли два пилота, сообщили военные. Об этом сообщает Reuters.

Израильский военный вертолет разбился у побережья страны: есть погибшие

Полицейские разговаривают с израильтянами, которые держат части военного вертолета на берегу после того, как он разбился - Reuters

По словам военных, третий член экипажа, воздушный наблюдатель, получил ранение и был эвакуирован в больницу.

Командующий ВВС начал расследование катастрофы и приказал временно прекратить учебные полеты, а также использование морского вертолета Panther.

Как сообщали ранее "Комментарии", в районе Эль-Кахон в Южной Калифорнии разбился самолет, не оставив никого в живых. По данным департамента шерифа округа Сан-Диего, самолет должен был приземлиться на местном аэродроме. Пожарные не нашли на месте происшествия выживших, сообщили в пресс-релизе властей, но не уточнили, сколько жертв было найдено. Судмедэксперты проведут расследование и идентифицируют пострадавших после того, как члены семьи получат уведомление о катастрофе.

Также "Комментарии" писали, что Израиль подписал соглашение с Соединенными Штатами о покупке 12 вертолетов Lockheed Martin CH-53K и двух заправщиков Boeing KC-46. Соглашение является частью модернизации военно-воздушных сил Израиля и включает в себя возможность приобретения шести дополнительных вертолетов. Первые вертолеты должны прибыть в Израиль в 2026 году. Бригадный генерал Шимон Ценципер, начальник материально-технического обеспечения ВВС, сообщил Армейскому радио Израиля, что находившиеся на заказе самолеты-заправщики будут доставлены не ранее 2025 года.


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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/helicopter-crashes-off-coast-northern-israel-media-reports-2022-01-03/
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