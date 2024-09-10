Израиль ударил по палаточному лагерю в Газе: десятки погибших и раненых – Reuters

Израильские удары привели к образованию огромной воронки в обозначенной зоне безопасности на юге Газы еще до рассвета во вторник, в результате чего загорелись палатки и палестинские семьи оказались погребенными под песком. Об этом сообщило издание Reuters, передает портал "Комментарии".

Газа 10 сентября, фото: REUTERS/Mohammed Salem

Палестинские официальные лица сначала заявили, что в результате ударов погибли или получили ранения десятки людей, по меньшей мере 19 тел были доставлены в больницу, а другие жертвы, вероятно, были потеряны или оказались под завалами. Журналисты Reuters видели несколько тел на следующее утро. Израиль оспорил данные о палестинских потерях.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по командному центру боевиков ХАМАС, которые, по их словам, проникли в обозначенную "гуманитарную" зону в Аль-Маваси, огромный лагерь на песчаной почве, где военные приказали сотням тысяч палестинцев укрыться после того, как им приказали покинуть свои дома.

ХАМАС отрицает присутствие каких-либо боевиков.

Спасатели всю ночь копали лопатами, разыскивая тела и выживших, оказавшихся под песком, где в результате удара образовалась воронка размером с небольшое футбольное поле.

Пресс-служба правительства Газы, контролируемого ХАМАС, позже сообщила, что число погибших превысило 40 человек. Отмечается, что в результате ударов не менее 60 человек получили ранения, а многие пропали без вести.

По словам местных жителей и медиков, по лагерю упало пять или шесть ракет и бомб.

Служба по чрезвычайным ситуациям в Газе заявила, что загорелось не менее 20 палаток. По оценкам, погибло или было ранено 65 человек, включая женщин и детей.

Спецпредставитель ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Тор Веннесланд решительно осудил израильский удар по густонаселенному безопасному району, заявив при этом, что мирные жители ни в коем случае не должны использоваться в качестве живого щита.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по высокопоставленным командирам ХАМАС, которые действовали в командном центре, расположенном на территории обозначенной гуманитарной зоны.

"Эти террористы принимали непосредственное участие в совершении бойни 7 октября и в последнее время занимаются осуществлением террористической деятельности", — говорится в сообщении.

Военные добавили, что данные о потерях, опубликованные властями ХАМАС в секторе Газа, "не соответствуют информации, имеющейся в распоряжении Армии обороны Израиля, точным данным об использованных боеприпасах и точности удара".