Израильский гребец приехал в Украину потренироваться и лишился лодки за 15 000 евро

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Елена Волкова
В Днепре, куда прибыли на сборы спортсмены-гребцы, обокрали чемпиона Израиля по академической гребле Дани Фридмана. Как сообщается в Facebook-группе "Израильтяне в Украине", украденный транспорт чемпиона оценивают в 15 000 евро.
Известно, что Фридман готовился в Днепре к турниру, который пройдет в польской Познани 10 октября.
Пока неизвестно, при каких обстоятельствах неизвестные украли чемпионское судно, однако данный факт сейчас устанавливает украинская полиция.
Напомним, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, легкоатлет Усэйн Болт заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
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