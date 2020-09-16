Израильский гребец приехал в Украину потренироваться и лишился лодки за 15 000 евро

В Днепре, куда прибыли на сборы спортсмены-гребцы, обокрали чемпиона Израиля по академической гребле Дани Фридмана. Как сообщается в Facebook-группе "Израильтяне в Украине", украденный транспорт чемпиона оценивают в 15 000 евро.

Известно, что Фридман готовился в Днепре к турниру, который пройдет в польской Познани 10 октября.

"Эта лодка была специально построена для меня - с учетом веса и роста, - сказал Фридман. - Полиция обещает сделать все возможное, чтобы найти похитителей".

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах неизвестные украли чемпионское судно, однако данный факт сейчас устанавливает украинская полиция.

Напомним, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, легкоатлет Усэйн Болт заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.



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