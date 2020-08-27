Всемирно известный спортсмен заразился коронавирусом

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, легкоатлет Усэйн Болт заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пишет CNN.



По словам агента Болта Рики Симмса, у спортсмена нет симптомов коронавируса. Усэйн Болт получил рекомендации правительства Ямайки, согласно которым ему придется соблюдать условия самоизоляции, а также рассказать, с кем он контактировал в последнее время.

СМИ также пишут, что информация о том, что Усэйн Болт заразился коронавирусом, появилась после того, как спортсмен в пятницу отмечал свой 34-й день рождения. Местные власти заявили, что после мероприятия не будут брать на себя ответственность за возможные последствия.

Ранее "Комментарии" писали, что Всемирно известный актер Антонио Бандерас победил коронавирус. "Спустя 21 день дисциплинированного заключения я могу сказать, что победил инфекцию COVID – 19. Меня вылечили. Мои мысли сейчас о тех, кому не повезло так, как мне. Желаю мужества всем тем, кто на пути к победе над болезнью", – говорится в сообщении.

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