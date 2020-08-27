kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.08.2020

BTC/USD

11488.20

ETH/USD

388.18

LTC/USD

58.43

НБУ 27.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Всемирно известный спортсмен заразился коронавирусом
commentss НОВОСТИ Все новости

Всемирно известный спортсмен заразился коронавирусом

Коронавирус у спортсмена проходит бессимптомно

сегодня, 00:11 comments884
Автор:

Татьяна Веремеева

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, легкоатлет Усэйн Болт заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пишет CNN.

По словам агента Болта Рики Симмса, у спортсмена нет симптомов коронавируса. Усэйн Болт получил рекомендации правительства Ямайки, согласно которым ему придется соблюдать условия самоизоляции, а также рассказать, с кем он контактировал в последнее время.

Всемирно известный спортсмен заразился коронавирусом

СМИ также пишут, что информация о том, что Усэйн Болт заразился коронавирусом, появилась после того, как спортсмен в пятницу отмечал свой 34-й день рождения. Местные власти заявили, что после мероприятия не будут брать на себя ответственность за возможные последствия.

Ранее "Комментарии" писали, что Всемирно известный актер Антонио Бандерас победил коронавирус. "Спустя 21 день дисциплинированного заключения я могу сказать, что победил инфекцию COVID – 19. Меня вылечили. Мои мысли сейчас о тех, кому не повезло так, как мне. Желаю мужества всем тем, кто на пути к победе над болезнью", – говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!