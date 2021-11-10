logo

BTC/USD

67758.22

ETH/USD

4779.88

LTC/USD

284.21

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Издевались над детьми несколько лет: в Черкассах детсад попал в скандал
commentss НОВОСТИ Все новости

Издевались над детьми несколько лет: в Черкассах детсад попал в скандал

Мама затравленного воспитателями малыша обратилась с жалобой в Черкасский городской совет

сегодня, 20:25
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В одном из дошкольных учреждений города Черкассы его работники проводили систематические издевательства над малышами, которые имели проблемы развития. Это подтвердила комиссия из местных педагогов, подтверждающая факты буллинга. Об этом информирует медиа "Исчерпывающе".

Издевались над детьми несколько лет: в Черкассах детсад попал в скандал

Воспитательницы издевались над детьми (фото из открытых источников)

Мама затравленного воспитателями малыша обратилась с жалобой в Черкасский городской совет. Об этом сказала заместитель мэра Анастасия Чубина.

По ее словам, в одной из групп есть два воспитателя, которые к этому причастны. Одна из них написала заявление на увольнение, другая находится на больничном. Но виноватыми себя они не считают еще и атмосфера в дошкольном учреждении не радует.

Комиссия, собранная работниками отдела образования Черкасской мэрии, проверила факты буллинга. Они опросили родителей, организовав анонимный опрос. Мамы малышей, водивших их сюда несколько лет назад, подтвердили, что такое здесь уже было.

Мэр города Анатолий Бондаренко сказал, что все материалы комиссии передадут в органы прокуратуры, чтобы такие педагоги получили наказание.

По его словам, некоторые факты, к сожалению, подтверждены. В своих заявлениях родители писали об издевательствах над детьми еще в 2018 году. Но чиновники их игнорировали. Поэтому он дал поручение в юридическом аспекте оценить такую работу должностных лиц. А прокуратуру должно отреагировать на это, ведь такие случаи не должны быть оставлены без должной реакции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черкассах от агрессивного отца забрали пятерых детей. В областном центре Черкасской области специалисты Службы по делам детей предъявили обвинения в издевательстве над собственной семьей, где подрастает 5 малых горожан, злому папе. Он систематически наносил им побои, угрожал всевозможными карами. Доставалось и жене, которая не могла противоречить этому мужу-агрессору.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vycherpno.ck.ua/u-cherkaskomu-ditsadku-znushhalisya-nad-ditmi/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!