Издевались над детьми несколько лет: в Черкассах детсад попал в скандал

В одном из дошкольных учреждений города Черкассы его работники проводили систематические издевательства над малышами, которые имели проблемы развития. Это подтвердила комиссия из местных педагогов, подтверждающая факты буллинга. Об этом информирует медиа "Исчерпывающе".

Воспитательницы издевались над детьми (фото из открытых источников)

Мама затравленного воспитателями малыша обратилась с жалобой в Черкасский городской совет. Об этом сказала заместитель мэра Анастасия Чубина.

По ее словам, в одной из групп есть два воспитателя, которые к этому причастны. Одна из них написала заявление на увольнение, другая находится на больничном. Но виноватыми себя они не считают еще и атмосфера в дошкольном учреждении не радует.

Комиссия, собранная работниками отдела образования Черкасской мэрии, проверила факты буллинга. Они опросили родителей, организовав анонимный опрос. Мамы малышей, водивших их сюда несколько лет назад, подтвердили, что такое здесь уже было.

Мэр города Анатолий Бондаренко сказал, что все материалы комиссии передадут в органы прокуратуры, чтобы такие педагоги получили наказание.

По его словам, некоторые факты, к сожалению, подтверждены. В своих заявлениях родители писали об издевательствах над детьми еще в 2018 году. Но чиновники их игнорировали. Поэтому он дал поручение в юридическом аспекте оценить такую работу должностных лиц. А прокуратуру должно отреагировать на это, ведь такие случаи не должны быть оставлены без должной реакции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черкассах от агрессивного отца забрали пятерых детей. В областном центре Черкасской области специалисты Службы по делам детей предъявили обвинения в издевательстве над собственной семьей, где подрастает 5 малых горожан, злому папе. Он систематически наносил им побои, угрожал всевозможными карами. Доставалось и жене, которая не могла противоречить этому мужу-агрессору.

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