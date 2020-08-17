Избиение активистов в Мариуполе: партия Медведчука требует отстранить от должностей Кириленко и Гайдая

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отстранить от исполнения обязанностей Сергея Гайдая и Павла Кириленко. Они не могут руководить Луганской и Донецкой областными военно-гражданскими администрациями, пока полиция не закончит расследование дела об избиении активистов ОПЗЖ в Мариуполе, говорится в заявлении политической силы.

Ситуация на подконтрольной территории Донбаса несет опасность для местных жителей, уверены в "Оппозиционной платформе - За жизнь". По информации партии Медведчука, тем, кто выступает против отмены местных выборов в некоторых громадах, противостоят национал-радикалы. При этом они не брезгуют насильственными методами.

Избиение активистов в Мариуполе. Фото: zagittya.com.ua

Чтобы защитить конституционное право жителей Донбасса избирать и быть избранными, активисты ОПЗЖ начали масштабный сбор подписей за проведение выборов во всех объединенных территориальных громадах на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Инициатива встретила горячую поддержку жителей этих ОТГ и всего за несколько дней только в Мариуполе граждане поставили тысячи подписей, утверждают в партии Медведчука.

"Однако приблизительно в 17:00 в субботу, 15 августа 2020 года, около 30 мужчин в балаклавах налетели на палатки, установленные в 17-м микрорайоне Мариуполя, распылили слезоточивый газ, затем начали все крушить, уничтожать подписные листы и избивать активистов. Били даже лежачих. В результате шесть активистов "Оппозиционной платформы – За жизнь" оказались в больнице с травмами различной степени тяжести. Разбиты головы, сломаны ребра, у одного человека повреждена челюсть. Отметим, что нападения национал-радикалов на наших активистов и офисы партии, в том числе и с применением оружия, носят системный характер как в Мариуполе, так и в других городах Украины", – заявляют представители политической силы.

В ОПЗЖ напомнили, что народный депутат Василий Нимченко обратился с депутатским запросом, требуя отменить решение ЦВК о непроведении выборов в ОТГ Донецкой и Луганской областей. Также он хочет, чтобы к уголовной ответственности привлекли главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко и главу Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

"Руководители этих ВГА, чьи связи с представителями национал-радикальных сил у нас не вызывают сомнений, очевидно, имеют личную заинтересованность в срыве избирательного процесса в Донецкой и Луганской областях. Они хотят укрепить свою власть, полученную из рук Президента Зеленского, а также снизить градус резонанса вокруг инициативы об отмене выборов на территориях, где проживают более 500 тыс. украинских граждан", – указали в политсиле.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" считает нападение вооруженных национал-радикалов на активистов партии событием, прямо связанным с деятельностью главы Донецкой ОВГА Павла Кириленко и главы Луганской ОВГА Сергея Гайдая.

В связи с этим, партия требует объективного расследования этого нападения, а также деятельности Гайдая и Кириленко.

"Деятельность глав областных военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, назначенных Зеленским, превратилась в основную угрозу безопасности жителям этих областей и конституционному строю Украины в целом. Требуем отстранения Павла Кириленко и Сергея Гайдая от исполнения служебных обязанностей до окончания расследования", – подытожили в партии Медведчука.

Ранее в ОПЗЖ сообщали, что народный депутат Василий Нимченко обратился к директору НАБУ Артему Сытнику с депутатским запросом, в котором сообщает о совершении преступлений, связанных с избирательным процессом в Украине.

Также "Комментарии" рассказывали о том, что ОПЗЖ будет оспаривать решение ЦВК об отмене выборов на Донбассе.

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