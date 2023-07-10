Из-за смертельного тренда в ТikTok погибают люди: не повторяйте за ними

Подражание трендам из TikTok опасно для жизни (фото из открытых источников)

За последние несколько месяцев в Америке погибли по меньшей мере четыре человека, посмотревших видео в Т ikTok и решивших повторить этот трюк – спрыгнуть в воду с лодки на скорости.

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По словам капитана спасательного отряда из Алабамы Джима Денниса, трагедии легко было бы избежать, если бы люди не брали пример с героев видео, активно распространяющихся в TikTok. Суть тренда заключается в том, чтобы прыгать в воду (не нырять, а именно наклоняться к воде и выпрыгивать с ног) нужно на достаточно высокой скорости.

Именно скорость и способ приземления, вернее, приводнение в сочетании дают очень печальные последствия. По словам специалистов, это практически то же, что прыгнуть на бетон: удар о воду такой силы, что если неудачно приземлился, а голова и шея при этом незащищены, наступает мгновенная смерть. Или многочисленные переломы и паралич.

Одна из жертв – отец семейства – погиб прямо на глазах своей семьи: он прыгнул в реку и из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, утонул. Жена и дети наблюдали за этим с лодки, но ничем не могли помочь.

Капитан Джим Деннис считает, что рисковать жизнь ради того, чтобы похвастаться видео перед своими друзьями, бессмысленно. И призывает всех не делать глупостей.

Несмотря на печальные новости, которые распространяют СМИ, отчаянных, готовых рискнуть жизнью ради крутого видео, хватает. Если пройти по хештегу #boatjumping, в соцсетях можно найти множество коротких роликов, где повторяется трюк с прыжками в воду из катера или яхты. Некоторые съемки сопровождаются предупреждением о том, что повторять этот трюк "опасно для вас и вашего окружения". Однако останавливает это, похоже, немногих.



Попытки повторить что-либо "как в TikTok" уже неоднократно становились причиной трагедии. 37-летняя женщина получила сильные ожоги лица после того, как решила воспользоваться лайфхаком – приготовить яйцо в микроволновке. Когда она достала оттуда чашку с кипятком, в которой готовилось яйцо, и попыталась перемешать смесь холодной ложкой, чашка разлетелась на куски, а ее содержимым бедняжке ошпарило лицо.

Несколько детских смертей были зафиксированы по всему миру в результате другого тренда – blackout challenge (челлендж с отключением). Его суть состоит в том, чтобы плотно намотать себе что-то на шею (ремень, шнурок, шарф и т.п.), перекрыв доступ кислорода, и подольше продержаться. Некоторые из участников так уже и не узнают, насколько они выносливы.

Ранее "Комментарии" писали о том, что ученые обнаружили молекулу, которая борется со старением организма.

