Из-за обстрелов оккупантов жители Северодонецка остались без газа

В Северодонецке больше нет газа, враг прервал последнюю доступную коммуникацию. 10 мая оккупанты ударили артиллерией и системами залпового огня по городу и разрушили коммуникацию. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Единственное, что оставалось в городе из коммуникаций исправным, – это газоснабжение. Далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах голубое топливо было. Люди могли хотя бы приготовить еду и подогреть воду. Сейчас магистральный газопровод перебит и разгерметизирован", – сообщил чиновник.









Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что жители Донецкой и Луганской областей остались без воды , а кафиры не пропускают ремонтные бригады. Россия продолжает уничтожать стратегические объекты жизнедеятельности во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Следовательно, из-за артиллерийских обстрелов жители некоторых районов остались без воды. Оккупанты не пускают ремонтные бригады для восстановления водоснабжения в регионе. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. По информации Людмилы Денисовой, кафиры артиллерией повредили 3-й подъем водопровода канала Северский Донец — Донбасс. Горловка, Донецк, Харцызск и многие другие населенные пункты потеряли водоснабжение. В Луганской области российский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, питающую насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Приволье.

Жители Северодонецка остались без газа (фото из открытых источников)

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