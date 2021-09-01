Из-за непогоды в одной из столичных школ начало года переносится

В Киевском городском совете сообщили, что территории семи учебных заведений были повреждены во время непогоды, продолжавшейся в Киеве в последние дни. Оперативная работа городских служб позволила полностью ликвидировать последствия непогоды в 6 учебных заведениях и частично в еще одной школе. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.

В Киеве на днях были масштабные грозы. Фото: КАРС

"1 сентября откроются все учебные заведения — а их в городе более тысячи — даже те, которые непогода затронула больше всего. Так, в сто семьдесят девятой гимназии Голосеевского района ученики начальных классов в полном составе начнут учебный год за партами, а вот ученикам 5-11 классов придется на время перейти на дистанционную форму обучения. Здесь во время непогоды на этаже, что достраивали, сорвало временную крышу, а помещение было затоплено. Оперативные ремонты уже начато, а строители постараются как можно быстрее привести помещение в порядок, чтобы вернуть учеников в классы ", — заявила Фиданян.

Как писали "Комментарии", в Киеве во время грозы шквальный ветер изувечил сотни деревьев, ликвидация последствий непогоды в столице продолжается. . Столичные спасатели с ночи убирают поваленные стихией деревья. Работы ведутся на улицах Борщаговской, Елены Телиги и Рокоссовского, а также на проспектах Минском и Свободы. В частности, на территории Киевского научно-исследовательского института "Енергопроект" уже убрали поваленное дерево. Деревья также убирали из автомобилей, с проезжих частей и контактных сетей электротранспорта. В общем во время грозы в Киеве шквальный ветер изувечил 350 деревьев, сообщили в столичной мэрии.



Напомним, сильная гроза в Киеве спровоцировала ряд взрывов . Молния ударила в одноэтажное здание кафе на проспекте Правды в Подольском районе. От удара молнии в кафе на Виноградаре произошел взрыв и начался пожар. На месте событий работали спасатели, о пострадавших ничего не известно.







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