Из-за нехватки газа в областях Украины начали объявлять чрезвычайную ситуацию: грозит ли стране газовый кризис

Облгосадминистрации трех областей Западного региона встали перед проблемой, что имеет место из-за дефицита природного газа для отопления коммунальных организаций и других местных учреждений. По поводу этого они провели заседание областных комиссий ТЭБ и ЧС в Хмельницкой, Закарпатской и Львовской ОГА. Об этом сообщает "УНИАН".

Старт отопительного сезона в нескольких областях под угрозой срыва (фото из открытых источников)

Как отмечают в "Львовгазе", на территории области действует 825 бюджетных организаций, которые зимой используют природный газ. Из четырех тысяч пунктов учета газа работает только 986.

По словам начальника департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Богдана Кейвана, это связано с тем, что должностные лица этих организаций не заключили договоров на поставку природного газа.

Также чиновник отметил, что проведенные торги в системе Прозоро незавершенные, победители также неопределенные, потому что присутствовала минимальное количество участников, а также не является стабильной цена на газ. Поэтому ситуация с отоплением бюджетников непростая.

Комиссия ТЭБ и ЧС во Львовской ОГА назвали ее чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня.

Неизвестно когда начнется отопительный сезон и в учреждениях Хмельницкой ОГА. Здесь только готовятся к переговорам с представителями из НАК "Нафтогаз", чтобы иметь газ по рекомендованной цене в размере 13,6 грн для бюджетных учреждений.

Глава местной ОГА Сергей Гамалий назвал ситуацию критической, ведь бюджетники расторгли договоры с поставщиками газа, потому что цены выросли в несколько раз.

В Закарпатской области лишь отметили, что Меморандум, который подписал Кабин, "Нафтогаз" и ОП о не увеличении цены на этот энергоноситель, не включает в этот перечень бюджетных учреждений, покупающих природный газ для отопления своих помещений.

Поэтому эти заведения, что удерживают свои котельные, сами осуществляют закупку газа в частных поставщиков по заключенным договорам, используя процедуру, которая выписана законом "О публичных закупках", — сказали во время проведения заседания комиссии ТЭБ.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что Путин прикрыл газовые манипуляции очередным заявлением .

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