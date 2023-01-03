Из-за известной болезни чешская ферма уничтожит 220 тыс. кур

На одной из птицеферм на западе Чехии по результатам анализов на прошлой неделе обнаружили птичий грипп. Чтобы масштабы вспышки не стали больше, планируется уничтожить 220 тыс. кур. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

В Чехии уничтожат 220 тыс. кур. Фото из открытых источников

За 150 км в столице Чехии Праги зафиксировали положительные анализы на птичий грипп, который обнаружили в одном из трех цехов птичьей фермы, после резкого увеличения погибших кур. В общей сложности на всей птицеферме находится около 750 тыс. кур, однако в зараженном цехе их количество составляет 220 тыс. кур.

Таким образом, чтобы спасти от распространения птичьего гриппа на других животных власти Чехии, ссылаясь на Государственную ветеринарную администрацию Чешской Республики, решили ликвидировать всех кур в одном цехе, где и были обнаружены образцы птичьего гриппа.

"Весь цех должен быть ликвидирован", — сказал представитель Государственной ветеринарной администрации Чехии Петр Майер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одной из стран ЕС обнаружили смертельный случай птичьего гриппа. В берлинском зоопарке умерла птица от птичьего гриппа, руководство зоопарка заявляет, что примет все карантинные меры по безопасности. В период дезинфекционных мероприятий зоопарк решили закрыть.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине продолжили карантинные меры по коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телемарафона заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Таким образом, коронавирусный карантин для защиты населения будет действовать на территории Украины по меньшей мере до 30 апреля 2023 года.

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