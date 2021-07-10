Из-за аварии под Киевом задерживаются 14 пассажирских поездов

В субботу, 10 июля, с железнодорожных рельсов на участке "Васильков — Боярка" сошел хозяйственный поезд. В результате инцидента 14 пассажирских поездов задерживаются. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

По состоянию на 11:30 задерживались такие рейсы:

Львов — Бахмут (задержка составила 4 часа 20 минут);

Ужгород — Киев (4 часа )

Трускавец — Киев (3 часа 30 минут);

Черновцы — Чернигов (3 часа 30 минут);

Шепетовка — Киев (2 часа 50 минут);

Каменец — Подольский-Киев (2 часа 40 минут);

Геническ — Хмельницкий (2 часа 30 минут);

Ужгород — Киев (1 час 40 минут);

Тернополь — Киев (1 час 40 минут);

Киев — Одесса (1 час 30 минут);

Киев — Львов (1 час 30 минут);

Солотвино — Киев (1 час 30 минут);

Гречаны — Киев (1 час 20 минут);

Измаил — Киев (1 час 10 минут).

"Работы над восстановлением полноценного движения продолжаются, Укрзализныця извиняется за вынужденную задержку", — сказали в ведомстве.

Кроме того, "Укрзализныця" прилагает усилия, чтобы подвезти пассажиров в аэропорты и назначает остановки по "Киеву-Волынскому". Также были выведен дополнительный рейс аэроэкспресс.

Не так давно "Комментарии" писали, как пользователи украинского сегмента соцсетей активно обсуждали очередные чудеса обслуживания от "Укрзализныци". Тогда от "возможностей" отечественного железнодорожного транспорта пострадали пассажиры, которые ехали в поезде из Рахова в Одессу. Один из плацкартных вагонов поезда на некоторое время превратился в настоящий "вагон-бассейн". Все потому, что старую проржавевшую трубу разорвало под давлением — после того, как машинисту пришлось резко затормозить. Пассажиры, которые оказались в пострадавшем вагоне, были вынуждены ехать определенную часть пути, "наслаждаясь" непередаваемыми ароматами от воды, которая активно заливала пол.

Напомним также, что с 1 июня было восстановлено курсирование поезда, который соединяет Киев с Будапештом и Веной. В "Укразализныце" тогда заявили, что в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом, сообщение с Австрией и Венгрией восстанавливается.

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