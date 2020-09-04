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Главная Новости Общество происшествия Из танкера "Delfi" снова произошла утечка нефтепродуктов: Концентрация превышена почти в 6 раз
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Из танкера "Delfi" снова произошла утечка нефтепродуктов: Концентрация превышена почти в 6 раз

Зафиксировано превышение допустимых норм содержания в воде нефтепродуктов в 5,8 раз

сегодня, 16:47
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 3 сентября, представители Государственной экологической инспекции в Одесской области обнаружили пятна и серебристую пленку от нефтепродуктов на поверхности воды общей площадью 70 квадратных метров вблизи потерпевшего крушение танкера Delfi недалеко от одесского пляжа "Дельфин". Об этом в Facebook сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

Также в сообщении говорится, что были взяты пробы воды, в результате которых зафиксировано превышение допустимых норм содержания в воде нефтепродуктов в 5,8 раз. На данный момент проведены работы по устранению нефтяных пятен.  Было также установлено, что продукты переработки нефти вытекли из-за того, что над Delfi продолжаются манипуляции для его подъема и стабилизации. Госинспекция сможет окончательно подсчитать убытки, причиненные окружающей среде в результате аварии танкера только после эвакуации танкера из акватории Черного моря.

Из танкера "Delfi" снова произошла утечка нефтепродуктов: Концентрация превышена почти в 6 раз

Фото: Оdessa.online

Напомним, 1 сентября Хозяйственный суд Одесской области рассмотрел иск АМПУ к владельцу танкера Delfi и частично удовлетворил ходатайство об аресте судна. Отметим, ГП "Администрация морских портов Украины" подала иск к британской компании Mister Drake PC о взыскании убытков на 2 355 698 гривен.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Танкер Delfi предлагают разрезать для эвакуации. Работы по разрезанию и поднятию танкера могут обойтись более чем в 1 млн гривен.


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