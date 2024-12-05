Из командировки в Украину не вернулся директор музея: якобы "потерялся" в Литве

В Украину не вернулся еще один военнообязанный, имевший право на выезд за границу. Речь идет о директоре Национального музея истории Украины в Киеве Федоре Андрощуке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию депутата, члена Комитета безопасности, обороны и разведки Украины Соломии Бобровской в Facebook.

Федор Андрощук. Фото со страницы Соломии Бобровской

По словам депутата, срок его командировки истек еще 20 сентября, а директор имел гражданство другой страны.

"Судя по всему, Андрощук воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть — это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и, согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве. Надеюсь, что со всей имеющейся информацией управленческие решения относительно пока действующего директора будут приняты немедленно. С этим и обращаюсь к министру культуры и стратегическим коммуникациям Украины Николаю Точицкому”, — написала депутат.

Также она добавила, что Андрощук до сих пор возглавляет Музей истории — стыд, мягко говоря.

Инцидент с директором музея прокомментировал учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

“То есть у нас директор Национального музея истории Украины, назначенный кстати в 2020 году, имея гражданство Швеции, забил *** на Украину, и откровенно **бался из страны. И это тот образец отношения к стране, ибо через историческую память формируется будущее поколений. И у меня вопрос, кто его привел на эту должность, чей это пассажир?”, — отметил Попенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему не выдают паспорта 18-летним юношам за границей.



