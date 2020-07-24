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Из Чернобыля на рынки Украины везли 300 килограммов опасных ягод

По результатам экспертизы, содержание радиоактивных нуклидов в чернобыльских лисичках и чернике в два раза превышало норму

сегодня, 15:10
Автор:

Елена Волкова
Из Чернобыля на рынки Украины везли 300 килограммов опасных ягод

На выезде из зоны отчуждения задержали нарушителей, которые везли из Чернобыли более 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов. По всей вероятности, “урожай” с повышенным уровнем радиации хотели сбыть на украинских рынках. Об этом сообщает  полиция Киевской области в Facebook.

Согласно результатам экспертизы, содержание  в лисичках и чернике радиоактивных нуклидов - цезия-137 и стронция-90 - в два раза превышало норму. По факту “нарушения требований режима радиационной безопасности” в отношении горе-торговцев открыли уголовное производство. Всего же только в этом месяце копы пресекли 14 таких попыток вывезти опасные грибы и ягоды из зоны отчуждения.

Ранее мы сообщали о том, что в Чернобыльскую зону отчуждения доставили радиоактивные отходы, которые ранее находились на Кировоградщине. Так, радиоактивные отходы, которые находились на объекте Цибулево в Кировоградской области перевезли в рамках проекта НАТО.



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