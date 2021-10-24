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Испанский футболист умер в ванне: смерть вызвал смартфон, что заряжался

Причиной смерти стало короткое замыкание в ванной

24 октября 2021, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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В столице Испании мобильник, который заряжался, смертельно травмировал своего хозяина — 38-летнего ексфутболиста Сантьяго Отеро. Об этом сообщает The Sun .

Испанский футболист умер в ванне: смерть вызвал смартфон, что заряжался

Испанский футболист умер, заряжая телефон в ванной / фото Facebook/

Мертвого хозяина нашла в ванной комнате его жена, которая пришла в дом после ночной смены. На теле умершего испанца лежал его мобильник, под которым образовался ожог.

Полицейские, что  приехали по вызову и провели обследование, заявляют, что смерть футбольного игрока вызвал телефон, который упал в воду во время зарядки. Смертельная порция электричества поразила испанца.

Покойный футбольный игрок работал в футбольных клубах своей провинции Галисия. Он был центральным нападающим в командах Фольгейре "," Ксове Лаго ", а также" Реал Овьедо ".

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том,  Как не допустить взрыва смартфона на морозе. Любой гаджет может нормально функционировать при определенном температурном режиме, а при сильной жаре или морозе устройство начинает "глючить" и может даже взорваться. Как этого не допустить, рассказал эксперт Александр Маляревский, передает радио Sputnik. Специалист отметил, что переохлаждение батареи может привести к сложным химическим процессам, которые могут иметь неприятные последствия. Если смартфон и не взорвется, то эффективность его работы заметно снизится. Чтобы не допустить поломки телефона при минусовых температурах, эксперт советует бережно обращаться с гаджетами. Низкая температура замедляет все процессы: мясо в морозилке сохранится лучше, чем в холодильнике, ведь бактерии менее активны. Так же и с аккумулятором, только вместо микроорганизмов в нем "трудятся" ионы лития.


  


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Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/football/16511717/spanish-footballer-santiago-otero-found-dead/
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