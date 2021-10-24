Испанский футболист умер в ванне: смерть вызвал смартфон, что заряжался

В столице Испании мобильник, который заряжался, смертельно травмировал своего хозяина — 38-летнего ексфутболиста Сантьяго Отеро. Об этом сообщает The Sun .

Испанский футболист умер, заряжая телефон в ванной / фото Facebook/

Мертвого хозяина нашла в ванной комнате его жена, которая пришла в дом после ночной смены. На теле умершего испанца лежал его мобильник, под которым образовался ожог.

Полицейские, что приехали по вызову и провели обследование, заявляют, что смерть футбольного игрока вызвал телефон, который упал в воду во время зарядки. Смертельная порция электричества поразила испанца.

Покойный футбольный игрок работал в футбольных клубах своей провинции Галисия. Он был центральным нападающим в командах Фольгейре "," Ксове Лаго ", а также" Реал Овьедо ".

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