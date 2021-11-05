Искали кислород: в Николаеве разъяренные родственники пациентки выломали дверь в больницу

В Николаеве, в местный медицинский центр, где лечат инфекционных больных, ночью ворвались родные одного из больных. Они разбили шлагбаум и выбили дверь приемного отделения. Медикам они поставили условие – предоставить им кислород. Об этом ночном инциденте сообщила в социальных сетях руководительница этого медицинского учреждения Светлана Федорова.

Люди выломали дверь (фото из открытых источников)

Группа незнакомых горожан во время ночного инцидента чуть не избила медиков, требуя у них спасательного газа. Одна из медсестер, воспользовавшись тревожной кнопкой, вызвала полицейских. За ночными агрессорами во двор центра подъехал автомобиль с больной.

Там находилась жительница города, инфицированная коронавирусной болезнью. Сатурация у нее, по словам медика, была 35, она находилась в состоянии агонии. В салоне авто даже не было кислородной установки.

Родные больной рассказали, что их родственница лечилась в Новобугском медицинском учреждении. Но там не стало кислорода и нервные члены семьи начали сами искать выход из ситуации. Отправились искать медицинское учреждение с кислородом.

По словам Федоровой, только в возглавляемом ею центре есть все, что необходимо врачам, чтобы спасать тяжелобольных с ковидом. В других медицинских учреждениях в дефиците кислород, медикаменты, не хватает реаниматологов.

Каждый день под моим кабинетом стоит очередь озабоченных людей. Они жалуются на одно. Нет свободных мест, чтобы госпитализировать больных. Врачи требуют у людей кислород. Просьбы о госпитализации игнорируют, потому что нет свободных мест. Люди просят о помощи и спасении своих близких.

Врач еще раз обращается к представителям власти, чтобы обеспечить медицинские учреждения кислородом и всем остальным. Ибо разъяренные жители области крайними в этой пандемии видят только медиков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине начинают клинические испытания таблеток против коронавируса .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!