Искали два дня – в Житомирской области пропавших ребенка и его отчима нашли мертвыми в авто на дне реки

На Житомирщине закончились поиски двух пропавших без вести членов одной семьи. К сожалению, на момент нахождения оба оказались мертвы –бездыханные тела мужчины 1981 года рождения и его 14-летнего пасынка нашли в салоне затонувшего автомобиля на дне реки недалеко от села, где проживали погибшие.

Фото: НП

Известно, что пропали мужчина с мальчиком в понедельник, 9 ноября. По информации жены и матери погибших, еще вечером в понедельник они были живы, т.к. она разговаривала с сыном по мобильному телефону. После 17 часов 9 ноября связь с ними оборвалась.

На следующий день после их пропажи были объявлены поиски. По словам представителей полиции, в зарослях травы по берегу реки были обнаружены характерные следы от автомобиля, которые вели непосредственно к воде. Привлеченные к поискам водолазы нашли несчастных в воде. По предварительной версии правоохранителей, водитель не справился с управлением автомобиля и тот упал в реку. К сожалению, выбраться из салона транспортного средства они не смогли.









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