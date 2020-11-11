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Главная Новости Общество происшествия Искали два дня – в Житомирской области пропавших ребенка и его отчима нашли мертвыми в авто на дне реки
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Искали два дня – в Житомирской области пропавших ребенка и его отчима нашли мертвыми в авто на дне реки

Поиски пропавших безвести длились два дня

11 ноября 2020, 23:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

На Житомирщине закончились поиски двух пропавших без вести членов одной семьи. К сожалению, на момент нахождения оба оказались мертвы –бездыханные тела мужчины 1981 года рождения и его 14-летнего пасынка нашли в салоне затонувшего автомобиля на дне реки недалеко от села, где проживали погибшие.

Искали два дня – в Житомирской области пропавших ребенка и его отчима нашли мертвыми в авто на дне реки

Фото: НП

Известно, что пропали мужчина с мальчиком в понедельник, 9 ноября. По информации жены и матери погибших, еще вечером в понедельник они были живы, т.к. она разговаривала с сыном по мобильному телефону. После 17 часов 9 ноября связь с ними оборвалась.

На следующий день после их пропажи были объявлены поиски. По словам представителей полиции, в зарослях травы по берегу реки были обнаружены характерные следы от автомобиля, которые вели непосредственно к воде. Привлеченные к поискам водолазы нашли несчастных в воде. По предварительной версии правоохранителей, водитель не справился с управлением автомобиля и тот упал в реку. К сожалению, выбраться из салона транспортного средства они не смогли. 

Искали два дня – в Житомирской области пропавших ребенка и его отчима нашли мертвыми в авто на дне реки - фото 2
Искали два дня – в Житомирской области пропавших ребенка и его отчима нашли мертвыми в авто на дне реки - фото 3
Искали два дня – в Житомирской области пропавших ребенка и его отчима нашли мертвыми в авто на дне реки - фото 4


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что вчера в Одессе произошло очередное страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали четыре человека, двое из которых подростки. 


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Источник: https://zt.npu.gov.ua/news/novini-z-rajoniv/na-zhitomirshhinii-policzejski-viyavili-zniklix-bezvisti-batka-ta-sina-u-richczi-sluch/
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