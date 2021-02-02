"Исчез прямо во время дежурства" - военнослужащий ООС попал в плен

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Оленка Клочко
В зоне проведения Операции объединенных сил исчез военнослужащий. Командование оперативно-тактической группировки "Восток" сообщило детали чрезвычайной ситуации на своей официальной странице Facebook.
Военнослужащий ООС попал в плен. Фото: источник
Мужчина исчез во время дежурства, его табельное оружие вместе с патронами так и осталась лежать на его рабочем месте. Он дежурил на взводном опорном пункте одной из воинских частей, расположенной в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Об отсутствии военнослужащего стало известно еще 28 января во время проверки личного состава, однако сообщение об инциденте появилось только сейчас. По словам пресс-службы правопорядка Вооруженных сил, совместно с правоохранительными органами все это время велись поисковые работы, но безрезультатно. Сейчас продолжаются следственные действия, обстоятельства происшествия выясняются.
Командиры пропавшего военнослужащего уверяют, что конфликтов у него ни с кем не было, товарищи характеризуют его как спокойного и рассудительного человека.
Ранее "Комментарии" сообщали, что представители незаконных вооруженных формирований задерживают украинских военных, а затем используют эту информацию для дискредитации Вооруженных сил Украины в информационной войне. По словам боевиков, военнослужащие самостоятельно пересекают линию разграничения и оказываются на неподконтрольной Украине территории.
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