Иранское телевидение инструктирует граждан на случай ядерного удара

Государственное телевидение Ирана выпустило в эфир экстренные инструкции для населения по правилам поведения в условиях возможного применения ядерного оружия. Как сообщает издание Al Arabiya, этот шаг был сделан на фоне резкого обострения международной напряженности и сообщений о предполагаемых военных действиях со стороны Вашингтона.

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В частности, медиа страны подробно расписали первоочередные шаги по спасению в момент взрыва.

"Не смотрите на интенсивный мигающий свет, спрячьтесь за барьером, — настойчиво советуют местным жителям, — лягте на землю и закройте голову и лицо".

Иранские информационные ресурсы призывают людей не терять время на фиксацию событий в случае ЧП:

"После того, как взрывная волна пройдет, зайдите в ближайшее здание. Не оставайтесь наблюдать или фотографировать, не скрывайтесь внутри автомобиля и держитесь подальше от окон и наружных стен".

Отдельное внимание в инструкциях уделили вопросу радиационной гигиены и жизнеобеспечения в первые часы после возможного удара. Гражданам рекомендуют провести тщательную санитарную обработку тела.

"Умойтесь теплой водой с мылом и используйте обычный шампунь без кондиционера, — объясняют специалисты в эфире и добавляют рекомендации на случай отсутствия коммуникаций: — Если купаться невозможно, очистите лицо, руки и открытые участки кожи водой или влажными салфетками".

Для потребления рекомендуют заблаговременно приготовить герметичные запасы.

"Используйте бутилированную воду и упакованные продукты питания, — отмечают в инструкции, отмечая, что минимальный срок изоляции должен составлять не менее суток. — И будьте готовы оставаться в укрытии не менее 24 часов".

Появление таких жестких гражданских установок напрямую связано с резонансными заявлениями из-за океана относительно возможного ядерного удара США по иранской территории.

В частности, популярный американский медийщик Такер Карлсон публично предположил , что администрация Дональда Трампа способна прибегнуть к радикальным действиям уже в ближайшее время. По его словам, Вашингтон может атаковать иранский стратегический объект под серьезным политическим давлением со стороны главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

Поэтому Тегеран призывает людей не терять бдительности даже после окончания первых суток с момента вероятной атаки.

"Не считайте, что среда безопасна после 24 часов, – резюмируют в иранском телеэфире. — Соблюдайте официальные объявления и заявления о чрезвычайных ситуациях, чтобы найти безопасный путь эвакуации".