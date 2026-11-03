Иранское телевидение инструктирует граждан на случай ядерного удара

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Недилько Ксения
Государственное телевидение Ирана выпустило в эфир экстренные инструкции для населения по правилам поведения в условиях возможного применения ядерного оружия. Как сообщает издание Al Arabiya, этот шаг был сделан на фоне резкого обострения международной напряженности и сообщений о предполагаемых военных действиях со стороны Вашингтона.
Иллюстративное фото
В частности, медиа страны подробно расписали первоочередные шаги по спасению в момент взрыва.
Иранские информационные ресурсы призывают людей не терять время на фиксацию событий в случае ЧП:
Отдельное внимание в инструкциях уделили вопросу радиационной гигиены и жизнеобеспечения в первые часы после возможного удара. Гражданам рекомендуют провести тщательную санитарную обработку тела.
Для потребления рекомендуют заблаговременно приготовить герметичные запасы.
Появление таких жестких гражданских установок напрямую связано с резонансными заявлениями из-за океана относительно возможного ядерного удара США по иранской территории.
В частности, популярный американский медийщик Такер Карлсон публично предположил , что администрация Дональда Трампа способна прибегнуть к радикальным действиям уже в ближайшее время. По его словам, Вашингтон может атаковать иранский стратегический объект под серьезным политическим давлением со стороны главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.
Поэтому Тегеран призывает людей не терять бдительности даже после окончания первых суток с момента вероятной атаки.