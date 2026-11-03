Іранське телебачення інструктує громадян на випадок ядерного удару

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Недилько Ксения
Державне телебачення Ірану випустило в ефір екстрені інструкції для населення з правилами поведінки в умовах можливого застосування ядерної зброї. Як повідомляє видання Al Arabiya, цей крок було зроблено на тлі різкого загострення міжнародної напруженості та повідомлень про ймовірні військові дії з боку Вашингтона.
Ілюстративне фото
Зокрема, медіа країни детально розписали першочергові кроки для порятунку в момент вибуху.
Іранські інформаційні ресурси закликають людей не втрачати час на фіксацію подій у разі НП:
Окрему увагу в інструкціях приділили питанню радіаційної гігієни та життєзабезпечення у перші години після можливого удару. Громадянам рекомендують провести ретельну санітарну обробку тіла.
Для споживання радять заздалегідь підготувати герметичні запаси.
Поява таких жорстких цивільних настанов безпосередньо пов'язана із резонансними заявами з-за океану щодо можливого ядерного удару США по іранській території.
Зокрема, популярний американський медійник Такер Карлсон публічно припустив, що адміністрація Дональда Трампа здатна вдатися до радикальних дій уже найближчим часом. За його словами, Вашингтон може атакувати іранський стратегічний об'єкт під серйозним політичним тиском з боку очільника ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньягу.
Через це Тегеран закликає людей не втрачати пильності навіть після закінчення першої доби з моменту ймовірної атаки.