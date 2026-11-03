Іранське телебачення інструктує громадян на випадок ядерного удару

Державне телебачення Ірану випустило в ефір екстрені інструкції для населення з правилами поведінки в умовах можливого застосування ядерної зброї. Як повідомляє видання Al Arabiya, цей крок було зроблено на тлі різкого загострення міжнародної напруженості та повідомлень про ймовірні військові дії з боку Вашингтона.

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Зокрема, медіа країни детально розписали першочергові кроки для порятунку в момент вибуху.

"Не дивіться на інтенсивне миготливе світло, сховайтеся за бар'єром, — наполегливо радять місцевим мешканцям, — ляжте на землю та закрийте голову й обличчя".

Іранські інформаційні ресурси закликають людей не втрачати час на фіксацію подій у разі НП:

"Після того, як вибухова хвиля мине, зайдіть до найближчої будівлі. Не залишайтеся спостерігати чи фотографувати, не ховайтеся всередині автомобіля та тримайтеся подалі від вікон та зовнішніх стін".

Окрему увагу в інструкціях приділили питанню радіаційної гігієни та життєзабезпечення у перші години після можливого удару. Громадянам рекомендують провести ретельну санітарну обробку тіла.

"Вмийтеся теплою водою з милом і використовуйте звичайний шампунь без кондиціонера, — пояснюють фахівці в ефірі і додають рекомендації на випадок відсутності комунікацій: — Якщо купатися неможливо, очистіть обличчя, руки та відкриті ділянки шкіри водою або вологими серветками".

Для споживання радять заздалегідь підготувати герметичні запаси.

"Використовуйте бутильовану воду та упаковані продукти харчування, — наголошують в інструкції, зазначаючи, що мінімальний термін ізоляції має становити не менше доби. — І будьте готові залишатися в укритті щонайменше 24 години".

Поява таких жорстких цивільних настанов безпосередньо пов'язана із резонансними заявами з-за океану щодо можливого ядерного удару США по іранській території.

Зокрема, популярний американський медійник Такер Карлсон публічно припустив, що адміністрація Дональда Трампа здатна вдатися до радикальних дій уже найближчим часом. За його словами, Вашингтон може атакувати іранський стратегічний об'єкт під серйозним політичним тиском з боку очільника ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньягу.

Через це Тегеран закликає людей не втрачати пильності навіть після закінчення першої доби з моменту ймовірної атаки.

"Не вважайте, що середовище безпечне після 24 годин, — резюмують в іранському телеефірі. — Дотримуйтесь офіційних оголошень та заяв про надзвичайні ситуації, щоб знайти безпечний шлях евакуації".