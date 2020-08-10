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Главная Новости Общество происшествия Иран отказался выплачивать Украине компенсацию за сбитый самолет
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Иран отказался выплачивать Украине компенсацию за сбитый самолет

Иран считает, что выплачивать компенсацию должны европейские компании

10 августа 2020, 19:32 comments528
Автор:

Владимир Лавский
Иран отказался выплачивать Украине компенсацию за сбитый самолет

Правительство Ирана отказывается выплачивать денежную компенсацию авиакомпании МАУ за сбитый пассажирский самолет, потому что он был застрахован в европейскими компаниями, а не иранскими. Данную информацию опубликовал Reuters.

Руководитель Центральной страховой организации Ирана Голамрез Сулеймани подтвердил эти сведения, и добавил, что европейские компании-страховщики должны это сделать в обязательном порядке. При этом Сулеймани отметил, что отказ от выплаты компенсаций касается лишь самолета.

"Мы очень сожалеем, что такое случилось над небом в Иране и не отказываемся помочь семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе", - резюмировал Сулеймани.

Как ранее сообщали "Комментарии", Иран готов провести следующий раунд переговоров относительно урегулирования вопросов связанных с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в октябре в Тегеране.

Отмечается, что стороны договорились поддерживать коммуникацию по полному выполнению достигнутых накануне договоренностей.


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