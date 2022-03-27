Инструкция для украинских беженцев, выезжающих в Венгрию

Венгрия принимает беженцев из Украины, предоставляя им временное жилье, воду, еду и бесплатную медицинскую помощь, возможность бесплатно пользоваться венгерской железной дорогой и транспортом в Будапеште.

Флаги Украины и Венгрии - фото из открытых источников

Как выехать из Украины в Венгрию

Чтобы выехать в Венгрию из Украины, необходимо добраться до Закарпатской области. Пункты пропуска расположены в окрестностях Ужгорода, Берегового, Винаградова. На границе между Украиной и Венгрией волонтеры оказывают беженцам помощь: поиск жилья, предоставление пищи, медицинскую помощь, поиск транспорта в аэропорт, бесплатные услуги переводчика и консультации юриста.

Для пересечения границы между Украиной и Венгрией не обязательно нужны паспорт или другие документы, однако после въезда на территорию Венгрии необходимо обратиться в миграционные органы. Направление может предоставить венгерская полиция.

В городе Ньиредьгаза в посольстве Украины в Венгрии можно временно продлить срок действия загранпаспорта и вписать в документ данные о детях до 16 лет. Для этого беженцы из Украины должны предоставить действительный загранпаспорт, срок которого не должен завершиться максимум через три месяца. Для того чтобы добавить данные о несовершеннолетних, необходимо предоставить:

Свидетельство о рождении ребенка

Две фотографии размером 3,5*4,5 см

Документ о подтверждении статуса законного представителя (при необходимости)

Беженцы из Украины могут перевозить животных без документов, однако должны по прибытии в Венгрию оформить их.

Куда обращаться после пересечения границы с Венгрией

В Венгрии работает круглосуточная телефонная горячая линия 1818, где консультируют на украинском языке по разным вопросам, в том числе по временной защите в Венгрии.

По прибытии в Венгрию украинские граждане могут обратиться к волонтерам Мальтийской службы помощи или Реформаторской церкви на вокзале в Будапеште или на пунктах пропуска.

Также беженцы из Украины могут обратиться к:

консульству Украины в городе Ньиредьгаза (ул. Корани Фридеш, 123, 36 42 501 012, 36 42 501 013, 36 31 7806830)

Посольству Украины в Венгрии в Будапеште (адрес: 1125, ул. Иштенгеди, 84/Б (1125 Budapest, Istenhegyi út 84/B), тел. 36 1 422 41 18, 36 1 422 41 2 3 1422 41 24).

Где оформить статус беженца или человека, которому необходима временная защита в Венгрии

Чтобы получить статус беженца или человека, которому необходима временная защита, необходимо обратиться к:

Миграционной службы Венгрии (г. Будапешт: 36 1 463 9100, 1117 г. Будапешт, ул. Будафоки, 60 (1117 Budapest, Budafoki út 60). Или же к пунктам на вокзале г. Будапешт Keleti pályaud ( 1087 Budapest, Kerepesi út 2-4 и Nyugati pályaudvar (Западный вокзал), адрес: 1062 Budapest, Teréz krt.

В специально оборудованные на венгерской стороне пункты для консультаций в пунктах пропуска украинско-венгерской границы.

Где найти бесплатное жилье в Венгрии

У беженцев из Украины есть возможность бесплатно получить жилье в Венгрии. В пунктах пропуска и на вокзалах в Будапеште волонтеры Мальтийской службы помощи и Реформаторской церкви оказывают помощь в поиске бесплатного временного жилья.

Сайты для поиска жилья

United for Ukraine

Инициатива "Помогай!"

EU4UA

UkrHelp

"Координация"

Hospitality Helps

Трудоустройство для беженцев в Венгрии

Украинские беженцы могут получить работу по общим правилам для иностранцев. Для этого будут необходимы биометрический или загранпаспорт. С 24 февраля 2022 года венгерские работодатели могут получить госпомощь для переехавшего в Венгрию украинского работника. Прибавка составит 50% стоимости жилья и проезда рабочего ежемесячно. Работодатель должен благодаря этой надбавке обеспечить рабочего из Украины жильем (и при необходимости несовершеннолетнего ребенка работника).

В Украине создали сайт Jooble для трудоустройства беженцев за границей. В частности, на сайте можно узнать перечень документов, необходимых для трудоустройства, советы, как безопасно найти работу и вакансии, где готовы взять на работу украинцев в Венгрии.

Бесплатная медицинская помощь в Венгрии

Медицинский центр DUNA MEDICAL CENTER предоставляет бесплатную медицинскую помощь украинским беженцам. Центр оказывает помощь по трем направлениям:

1. Медицинская помощь по общим жалобам врачами общей практики с 8:00 до 20:00

2. Медицинская помощь по жалобам во время беременности и неотложная гинекологическая помощь в родильном центре учреждения с 8:00 до 20:00

3. В настоящее время готовится создание педиатрического направления оказания помощи

Для получения медицинской помощи нужно зарегистрироваться по номеру 36-70-698-0696. Также нужно предоставить паспорт.

Адрес центра: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 5.

Контакты : 36-70-330-5024, [email protected]

Куда обращаться за помощью в Венгрии

Итого для Украины (юридическая помощь)

Помощь украинцам в Венгрии

Национальное генеральное управление по вопросам иммиграции

Верифицированный аккаунт Facebook Посольства Украины

Информация Посольства Украины в Венгрии

Читайте на портале "Комментарии": инструкция для украинских беженцев , выезжающих в Румынию.

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