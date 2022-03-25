Инструкция для украинских беженцев, выезжающих в Румынию

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Карина Ожерельева
Украинские беженцы могут попасть в Румынию через пункты пропуска Порубное, Дяково, Солотвино и т.д. Также выехать в Румынию можно через пункты пропуска с Молдовой: Костешты-Стынка, Джурджулешты-Галац, Липканы-Редеуц-Прут. Каждая заявка от украинского беженца будет рассматриваться по ускоренной процедуре, однако в соответствии с законодательством Румынии.
Флаги Украины и Румынии - фото из открытых источников
Для пересечения границы будет достаточно заграничного биометрического паспорта. Если паспорта нет, можно воспользоваться обычным паспортом гражданина Украины. Дети младше 16 лет, пересекающие границу вместе с родителями, должны показать свидетельство о рождении. Кроме этого, дети имеют право пересекать границу с одним родителем (официальное разрешение другого родителя не требуется). Если же ребенок пересекает границу со знакомыми или родственниками, то необходимо иметь разрешение на выезд, предварительно заверенный у нотариуса. Другие детали относительно необходимых документов читайте здесь.
Заявление о предоставлении убежища может предоставить любой иностранный гражданин, находящийся на территории Румынии или на пункте пересечения границы.
Для заполнения формы заявление необходимо внести личные данные, а при регистрации примут отпечатки пальцев и сделают фото. Человек, который находится в поисках жилья, должен предоставить все необходимые документы, имеющие хоть какое-то отношение к его личности и его ситуации. Лицо получит временный документ, удостоверяющий человека как искателя убежища. Остальные детали относительно поиска жилья читайте здесь.
Также для украинских беженцев создано немало сайтов, предлагающих бесплатное жилье в Румынии для помощи эвакуированным беженцам:
Телеграмм-канал UAhelpinfo
Сайт United for Ukraine
Сервис Shelter for Ukraine
Инициатива "Помогай!"Платформа EU4UA
Список ресурсов для поиска жилья от волонтеров UkrHelp
Румыния предоставит бесплатные медицинские услуги украинским гражданам при следующих условиях:
Бесплатная медицинская помощь в течение 90 дней, если въезд на территорию Румынии осуществлялся в соответствии с законодательством и биометрическим паспортом.
Граждане Украины, имеющие право на законное проживание, получат медицинские услуги, но с уплатой медицинских взносов с дохода с места работы или с даты подачи декларации на уплату взноса на социальное страхование
В случаях острых или хронических заболеваний, угрожающих жизни граждан, которые в поиске убежища в Румынии предоставляется бесплатная медицинская помощь
Гражданам Украины, которые пользуются формой международной защиты и застрахованы в системе социального медицинского страхования, предоставляется бесплатная медицинская помощь
Граждане Украины могут получить работу в Румынии при следующих условиях:
Если гражданин Украины имеет долгосрочную рабочую визу и въехал на территорию Украины по этой визе, то они могут получить и индивидуальный трудовой договор. Контракт заключается на 9 месяцев без необходимости получения разрешения на трудоустройство. По истечении 9 месяцев граждане Украины могут воспользоваться продлением права на временное проживание при условии получения разрешения на трудоустройство и трудового договора на полный рабочий день.
Граждане Украины, которые просят о предоставлении международной защиты, могут получить право на трудоустройство через 3 месяца после подачи заявления и в течение всего времени процедуры предоставления убежища.
Граждане Украины, имеющие форму международной защиты, получают право на трудоустройство, использование социального страхования, социальное медицинское страхование и признание дипломов, сертификатов, профессиональных квалификаций для получения регулируемых профессий в Румынии.
На платформе "Помощь RO" можно получить правовую информацию, информацию о въезде в Румынию и способы подачи заявлений на получение статуса беженца.
Волонтерская инициатива "Сильные вместе" помогает беженцам из Украины получить убежище и основную помощь.
На агрегаторе предложений "Refugees Romania" румынские волонтеры оказывают помощь в поиске убежища, работы, еды и лекарства.
Верифицированный аккаунт Facebook Посольства Украины
Информация на сайте Правительства Румынии
( 4) 021.9590 – Румынская пограничная полиция
(4) 021.410.75.13 – Главная инспекция по вопросам иммиграции
112 – Служба экстренной помощи
119 – Служба чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми (включая детей без семьи)
Читайте на портале "Комментарии": инструкция для украинских беженцев , выезжающих в Польшу.
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