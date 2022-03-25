Инструкция для украинских беженцев, выезжающих в Румынию

Украинские беженцы могут попасть в Румынию через пункты пропуска Порубное, Дяково, Солотвино и т.д. Также выехать в Румынию можно через пункты пропуска с Молдовой: Костешты-Стынка, Джурджулешты-Галац, Липканы-Редеуц-Прут. Каждая заявка от украинского беженца будет рассматриваться по ускоренной процедуре, однако в соответствии с законодательством Румынии.

Флаги Украины и Румынии - фото из открытых источников

Необходимые документы для въезда украинских граждан в Румынию

Для пересечения границы будет достаточно заграничного биометрического паспорта. Если паспорта нет, можно воспользоваться обычным паспортом гражданина Украины. Дети младше 16 лет, пересекающие границу вместе с родителями, должны показать свидетельство о рождении. Кроме этого, дети имеют право пересекать границу с одним родителем (официальное разрешение другого родителя не требуется). Если же ребенок пересекает границу со знакомыми или родственниками, то необходимо иметь разрешение на выезд, предварительно заверенный у нотариуса. Другие детали относительно необходимых документов читайте здесь.

Шаги для получения убежища в Румынии

Заявление о предоставлении убежища может предоставить любой иностранный гражданин, находящийся на территории Румынии или на пункте пересечения границы.

Для заполнения формы заявление необходимо внести личные данные, а при регистрации примут отпечатки пальцев и сделают фото. Человек, который находится в поисках жилья, должен предоставить все необходимые документы, имеющие хоть какое-то отношение к его личности и его ситуации. Лицо получит временный документ, удостоверяющий человека как искателя убежища. Остальные детали относительно поиска жилья читайте здесь.

Также для украинских беженцев создано немало сайтов, предлагающих бесплатное жилье в Румынии для помощи эвакуированным беженцам:

Телеграмм-канал UAhelpinfo

Сайт United for Ukraine

Сервис Shelter for Ukraine

Инициатива "Помогай!"

Список ресурсов для поиска жилья от волонтеров UkrHelp



Получение медицинских услуг в Румынии

Румыния предоставит бесплатные медицинские услуги украинским гражданам при следующих условиях:

Бесплатная медицинская помощь в течение 90 дней, если въезд на территорию Румынии осуществлялся в соответствии с законодательством и биометрическим паспортом.

Граждане Украины, имеющие право на законное проживание, получат медицинские услуги, но с уплатой медицинских взносов с дохода с места работы или с даты подачи декларации на уплату взноса на социальное страхование

В случаях острых или хронических заболеваний, угрожающих жизни граждан, которые в поиске убежища в Румынии предоставляется бесплатная медицинская помощь

Гражданам Украины, которые пользуются формой международной защиты и застрахованы в системе социального медицинского страхования, предоставляется бесплатная медицинская помощь

Право на трудоустройство в Румынии

Граждане Украины могут получить работу в Румынии при следующих условиях:

Если гражданин Украины имеет долгосрочную рабочую визу и въехал на территорию Украины по этой визе, то они могут получить и индивидуальный трудовой договор. Контракт заключается на 9 месяцев без необходимости получения разрешения на трудоустройство. По истечении 9 месяцев граждане Украины могут воспользоваться продлением права на временное проживание при условии получения разрешения на трудоустройство и трудового договора на полный рабочий день.

Граждане Украины, которые просят о предоставлении международной защиты, могут получить право на трудоустройство через 3 месяца после подачи заявления и в течение всего времени процедуры предоставления убежища.

Граждане Украины, имеющие форму международной защиты, получают право на трудоустройство, использование социального страхования, социальное медицинское страхование и признание дипломов, сертификатов, профессиональных квалификаций для получения регулируемых профессий в Румынии.

Волонтерская помощь в Румынии

На платформе "Помощь RO" можно получить правовую информацию, информацию о въезде в Румынию и способы подачи заявлений на получение статуса беженца.

Волонтерская инициатива "Сильные вместе" помогает беженцам из Украины получить убежище и основную помощь.

На агрегаторе предложений "Refugees Romania" румынские волонтеры оказывают помощь в поиске убежища, работы, еды и лекарства.

Куда обращаться за помощью в Румынии

Верифицированный аккаунт Facebook Посольства Украины

Информация на сайте Правительства Румынии

( 4) 021.9590 – Румынская пограничная полиция

(4) 021.410.75.13 – Главная инспекция по вопросам иммиграции

112 – Служба экстренной помощи

119 – Служба чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми (включая детей без семьи)

Читайте на портале "Комментарии": инструкция для украинских беженцев , выезжающих в Польшу.

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