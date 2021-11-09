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Инсценировали избиения: новые подробности по делу о нападении на депутата из Херсонской области

Благодаря действиям полиции предотвратили совершение тяжелого заказного преступления

сегодня, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Сотрудники полиции предотвратили совершение тяжелого заказного преступления. Чтобы выйти на его заказчика, который хотел за денежное вознаграждение, тяжело избить и искалечить депутата одной из сельских общин Херсонщины, они инсценировали избиение этого избранника и его жены. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесщины.

Инсценировали избиения: новые подробности по делу о нападении на депутата из Херсонской области

Оказалось, что это была операция полиции (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, уже установлено, что нанесение тяжких телесных повреждений сельскому избраннику соседней области заказал руководитель сельской ОТГ, потому что они конфликтовали. Он пообещал заплатить за причинение тяжелых телесных повреждений своему недругу 7 тысяч долларов. Даже дал задаток – 1,5 тысячи зеленых и 10 тысяч грн.

Совершение этого преступления предотвратили работники СБУ и полицейские. Недалеко от города Одесса они разыграли сцену нападения на авто херсонского избранника и избиение его и жены.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что возле Одессы жестоко избили депутата из Херсонской области. Недалеко от областного центра Одесской области произошел жестокий инцидент, в котором неизвестные нападавшие нанесли тяжелые телесные повреждения избраннику одной из сельских общин Херсонщины. По информации сотрудников полиции, этот криминал с жестоким избиением произошел прямо на Новониколаевской автостраде 5 ноября. Злоумышленники остановили авто, в котором путешествовали супруги, жители Херсонщины. Глава семьи – сельский депутат одной из местных сельских общин. Нападавшие без объяснений начали жестоко избивать водителя авто, досталось и его попутчице. Херсонский депутат с тяжелыми повреждениями доставлен в местное медицинское учреждение, медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=892250331664687
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