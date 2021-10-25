Иномарка сбила ребенка: что известно о трагедии в Одесской области

Трагедия произошла 24 октября в пределах села Струмок. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Потерпевший погиб на месте аварии, фото Нацполиции

На место очевидцы вызвали "скорую" и полицию. Однако мальчик умер от травм посреди дороги. Врачи констатировали смерть ребенка. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Известно, что водитель за рулем автомобиля марки "Dodge Charger" попал в аварию в пределах села. На дороге столкнулись юный велосипедист и водитель авто. Ребенок ехал по дороге и, предварительно, сделал маневр на дороге в виде поворота. Водитель вроде бы не успел среагировать и сбил 10-летнего мальчика на двухколесном транспорте.

Следователи провели проверку водителя на состояние опьянения. Алкоголя в крови 37-летнего мужчины не было. Известно, что водитель — уроженец Одесского района.

По факту открыто производство, информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Для установления причин аварии будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Тело ребенка отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления характера травм и причин смерти.

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