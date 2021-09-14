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Главная Новости Общество происшествия Импортеры из Китая пытались ввезти в Украину контрабанду на сумму в почти 5 млн гривен
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Импортеры из Китая пытались ввезти в Украину контрабанду на сумму в почти 5 млн гривен

Без налогов китайский импортер хотел продать бензопилы

сегодня, 16:28
Автор:

Антон Рудак

Работники Государственного бюро расследований в Николаевской области пресекли контрабанду почти на 5 млн гривен, сообщают в ведомстве.

Импортеры из Китая пытались ввезти в Украину контрабанду на сумму в почти 5 млн гривен

Контрабанда, фото ДБР

Контрабанду осуществил китайский импортер. В контейнерах были бензопилы. Их количество значительно превышало то, которое указали в документах на товар.

Импортер отметил в декларации мелкий товар и незначительное количество бензопил. А в действительности перевозил только большое количество бензопил. Следователи относительно импортера составили протокол. Нарушителю грозит штраф на сумму стоимости товара скрытого от пограничников. Она составляет 4,9 млн гривен.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, почему ГБР подозревает Филатова в хищении денег. По данным правоохранителей, в течение 2019-2020 годов в детских садах и школах Днепра проводились работы по программе повышения показателей энергоэффективности. Средства на это были выделены местному бюджету Европейским банком реконструкции и развития. Один из владельцев частного общества уговорил определенных лиц среди чиновников и предпринимателей, чтобы обманным путем вывести выделенные средства.

14 июля 2021 следователи ГБР сообщили о подозрении шести лицам, в том числе заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета. Также, сотрудники ГБР проверят работы и на других объектах в Днепре.

Также портал "Комментарии" сообщал, кто виновен за взрывы военных складов в Сватово. Правоохранители установили, что в результате небрежных действий двух командиров реактивных артиллерийских батарей ВСУ погибли три человека, а бюджету Украины было нанесено около 18 млн гривен убытков. Отмечается, что в октябре 2015 подозреваемые нарушили нормы по размещению полевых артиллерийских складов, разместив один из них вблизи населенного пункта Сватово. В то время на его пределах хранилось около 3000 тонн боеприпасов.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-poperedilo-kontrabandu-z-kitayu-na-majzhe-5-mln-griven
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