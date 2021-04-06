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Главная Новости Общество происшествия «Иди сюда, я тебя поломаю»: сессия горсовета в Черкассах чуть не переросла в драку (ВИДЕО)
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«Иди сюда, я тебя поломаю»: сессия горсовета в Черкассах чуть не переросла в драку (ВИДЕО)

Во время заседания мэр Черкасс Анатолий Бондаренко повздорил с самопровозглашенным оппозиционером

сегодня, 18:24
Автор:

Вечканова Елена








6 апреля Черкассы оказались в центре внимания многих центральных СМИ. Все потому, что на очередной сессии городского совета случилась словесная стычка мэра Анатолия Бондаренко с представителем местного представительства Нацкорпуса. Инцидент грозился перерасти в полноценную драку, но вовремя вмешались представители полиции. Видеозапись сессии горсовета опубликовал YouTube-пользователь Александр Беспрозванный.

«Иди сюда, я тебя поломаю»: сессия горсовета в Черкассах чуть не переросла в драку (ВИДЕО)

Мэр Черкасс со своей картонной копией. Скрин из видео "18000"

Конфликт возник на почве претензий, предъявленных мэру лидером местного Нацкорпуса Дмитрием Кухарчуком. Общественный деятель назвал главу города коррупционером и предъявил ему множество невыполненных предвыборных обещаний. Также Кухарчук заявил, что в горсовете на данный момент отсутствует полноценная оппозиция, поэтому их политсила займется ее созданием. Таким образом активист анонсировал создание некого движения "Черкассы без Б" (очевидно, подразумевая именно "без Бондаренко" — ред.).

После окончания выступления Кухарчука Анатолий Бондаренко заявил, что подобные речи не подкреплены ничем, а, значит, являются "ляпаньем языком". Также он назвал активиста "современным Голохвастовым", который не предоставляет никаких реальных действий, а лишь говорит.

На подобное заявление Кухарчук вспылил и, обращаясь к мэру на "ты", вернул ему его слова о "ляпанье языком". Через несколько секунд перепалки на высоких тонах градоначальник Черкасс подчеркнул, что лучше оппоненту замолчать, ведь он может выйти и "тыкнуть по-мужски".

Через несколько секунд у трибун уже собралась толпа из депутатов и правоохранителей, которые удержали Бондаренко и Кухарчука от полноценной драки. Единственное, что мэру Черкасс удалось сделать — это метнуть в Дмитрия Кухарчука его же картонную копию. Вероятно, политику это не понравилось, и он попробовал "вернуть подарок". Чуть позже мэр предложил Кухарчуку выйти к нему на трибуну, где "его поломают". Также во время стычки была слышна нецензурщина и адресованное активисту "салага".

По итогу инцидент замяли, а депутаты вернулись к проведению сессии. Позже видео инцидента попало в Сеть, чем и предало ситуацию огласке.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Запорожье жестоко избили местного депутата. Больше подробностей ищите в нашем материале.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eefjx2kknRA&t=114s
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