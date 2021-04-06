«Иди сюда, я тебя поломаю»: сессия горсовета в Черкассах чуть не переросла в драку (ВИДЕО)



















6 апреля Черкассы оказались в центре внимания многих центральных СМИ. Все потому, что на очередной сессии городского совета случилась словесная стычка мэра Анатолия Бондаренко с представителем местного представительства Нацкорпуса. Инцидент грозился перерасти в полноценную драку, но вовремя вмешались представители полиции. Видеозапись сессии горсовета опубликовал YouTube-пользователь Александр Беспрозванный.



Мэр Черкасс со своей картонной копией. Скрин из видео "18000"

Конфликт возник на почве претензий, предъявленных мэру лидером местного Нацкорпуса Дмитрием Кухарчуком. Общественный деятель назвал главу города коррупционером и предъявил ему множество невыполненных предвыборных обещаний. Также Кухарчук заявил, что в горсовете на данный момент отсутствует полноценная оппозиция, поэтому их политсила займется ее созданием. Таким образом активист анонсировал создание некого движения "Черкассы без Б" (очевидно, подразумевая именно "без Бондаренко" — ред.).

После окончания выступления Кухарчука Анатолий Бондаренко заявил, что подобные речи не подкреплены ничем, а, значит, являются "ляпаньем языком". Также он назвал активиста "современным Голохвастовым", который не предоставляет никаких реальных действий, а лишь говорит.

На подобное заявление Кухарчук вспылил и, обращаясь к мэру на "ты", вернул ему его слова о "ляпанье языком". Через несколько секунд перепалки на высоких тонах градоначальник Черкасс подчеркнул, что лучше оппоненту замолчать, ведь он может выйти и "тыкнуть по-мужски".

Через несколько секунд у трибун уже собралась толпа из депутатов и правоохранителей, которые удержали Бондаренко и Кухарчука от полноценной драки. Единственное, что мэру Черкасс удалось сделать — это метнуть в Дмитрия Кухарчука его же картонную копию. Вероятно, политику это не понравилось, и он попробовал "вернуть подарок". Чуть позже мэр предложил Кухарчуку выйти к нему на трибуну, где "его поломают". Также во время стычки была слышна нецензурщина и адресованное активисту "салага".

По итогу инцидент замяли, а депутаты вернулись к проведению сессии. Позже видео инцидента попало в Сеть, чем и предало ситуацию огласке.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Запорожье жестоко избили местного депутата. Больше подробностей ищите в нашем материале.

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