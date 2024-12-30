И здесь никак без Украины: в РФ "нашли" виновных в падении самолета в Актау

Российские пропагандисты начали активно обвинять в крушении пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" Embraer E190 Украину. Как передает портал "Комментарии", так, топовый российский пропагандист и телеведущий Дмитрий Киселев в эфире канала "Россия 1" заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты "намеренно создавали помехи для гражданских судов" в небе над Российской Федерацией.

Падение самолета в Актау. Фото: из открытых источников

А государственный телеканал "Russia Today" опубликовал комментарий директора Музея ПВО Юрия Кнутова, который говорит, что самолет упал из-за "подготовленной Киевом провокации".

"С Азербайджаном у нас произошло резкое улучшение отношений. Конечно, киевский режим был крайне заинтересован в том, чтобы помешать этому. Каким образом это можно сделать? Самолет регулярно летает по одному и тому же направлению", – заявил Юрий Кнутов.

Читайте также на портале "Комментарии" — катастрофа азербайджанского самолета в Актау приобретает новые обороты. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли на территории России, близ Грозного. По его словам, окончательные выводы станут известны после расшифровки черных ящиков, однако факты уже указывают на внешнее вмешательство.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разбившийся в Актау самолет был поврежден "в результате обстрела с земли". Он также подчеркнул, что российские структуры пытаются скрыть обстоятельства трагедии, выдвигая недостоверные версии.

“Факты свидетельствуют о том, что наш гражданский самолет был обстрелян извне вблизи города Грозный, после чего потерял управление. Кроме того, самолет оказался под влиянием средств радиоэлектронной борьбы, что сделало его неуправляемым", — отметил Алиев в интервью государственному телевидению.



