Катастрофа азербайджанского самолета в Актау приобретает новые обороты. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли на территории России, близ Грозного. По его словам, окончательные выводы станут известны после расшифровки черных ящиков, однако факты уже указывают на внешнее вмешательство.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото из открытых источников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разбившийся в Актау самолет был поврежден "в результате обстрела с земли". Он также подчеркнул, что российские структуры пытаются скрыть обстоятельства трагедии, выдвигая недостоверные версии.

“Факты свидетельствуют о том, что наш гражданский самолет был обстрелян извне вблизи города Грозный, после чего потерял управление. Кроме того, самолет оказался под влиянием средств радиоэлектронной борьбы, что сделало его неуправляемым", — отметил Алиев в интервью государственному телевидению.

В то же время, российские официальные источники заявляют, что причиной инцидента мог быть взрыв газового баллона, что, по словам Алиева, является попыткой скрыть правду. Окончательная версия трагедии станет известна после анализа черных ящиков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин принес извинения Азербайджану за трагедию с самолетом "Азербайджанских авиалиний", произошедшую 25 декабря, но отказался прямо признать, что российские ПВО могли сбить борт. Телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не принес ясности относительно деталей инцидента, хотя Россия заявила о попытках посадки самолета в "условиях активных атак украинских БПЛА".

Издание Euronews сообщило, что самолет был сбит российским ПВО. После инцидента пилоты направили запрос на аварийную посадку, однако россияне запретили сажать самолет и направили его через каспийское море в Казахстан. Предварительно считается, что самолет имел поврежденные приборы GPS, которые могли повлиять на падение воздушного судна. Эту информацию также подтверждают в Азербайджане и требуют извинений от РФ за сбивание самолета.

Глава ГУР Кирилл Буданов также указывает, что самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на территории России.