Хотели убежать: ГБР изъяло оружие у нардепов от фракции ОПЗЖ

Сотрудники ГБР провели серию обысков у нардепов, представляющих в парламенте фракцию ОПЗЖ. Именно эти избранники незаконно пересекли или собирались пересечь украинскую государственную границу.

У депутатов нашли оружие (фото: ГБР)

Такие следственные действия были проведены в рамках досудебного расследования в отношении неправомерных действий, совершенных должностными лицами правоохранительных органов. Именно последние помогли определенным гражданам, в их числе и народные депутаты нашей страны, незаконно пересечь украинскую государственную границу.

Важно, что у парламентария Вадима Рабиновича были изъяты три ружья и немалые наличные суммы в гривнах и долларах. У другого парламентария от этой партии Виктора Черного – 2 гранаты, это -Ф-1 и РГД-5, у парламентария Олега Волошина был найден пистолет.

Уголовное производство возбуждено по ч. 3 ст. 365 УКУ. Это — превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло за собой тяжкие последствия.

За санкцией озвученной статьи предусматривается лишение свободы сроком от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на рдеп Кива в эфире российского телеканала заявил, что Украина должна войти в состав России. Илья Кива, имеющий удостоверение народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь"", попал в очередной скандал. Он выступил в эфире российского телеканала с заявлениями о необходимости слияния Украины с Россией как восстановление исторической справедливости. Видео с заявлениями Кивы уже появилось в свободном доступе на платформе Youtube.

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