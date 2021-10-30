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Хотели получить вакцину: в Ивано-Франковске люди угрожали медикам

Люди угрожали не отпустить медиков домой

сегодня, 13:20
Автор:

Козлова Альбіна
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29 октября в Ивано-Франковске в центре вакцинации люди в очереди начали возмущаться, потому что у медиков закончились дозы вакцины. Отстоявшие очередь граждане требовали, чтобы всех прививали и не пропускали медиков с рабочего места. Даже пришлось вызвать патрульных. Об этом пишет "Новое время".

Хотели получить вакцину: в Ивано-Франковске люди угрожали медикам

Инцидент случился 29 октября, фото из открытых источников

Известно, что две бригады медиков в развлекательном центре "Панорама PLAZA" использовали 370 доз, однако желающих было больше. Дополнительную партию не привезли, люди начали возмущаться и кричали, что медики могли предупредить стоящих в очереди, чтобы граждане зря не занимали очередь и стояли часами. Ведь они видели, что вакцины мало и не хватит на всех. Многие из тех, кто стоял в надежде получить прививку, отпросились с работы.

Люди угрожали не выпустить медиков, пока все пришедшие не получат вакцину от COVID-19. Из-за возмущения начался спор, на место вызвали патрульных.

На странице Центра первичной медицинской и консультативной диагностики в Facebook отметили, что медики также люди, нужно корректно относиться к всем в любой ситуации и поблагодарили полицейских за оперативное прибытие.

Как сообщал портал "Комментарии", Минздрав опубликовал противопоказания для COVID-вакцинации. Разъяснение с перечнем медицинских противопоказаний и оговорок разослано в управление здравоохранения Киева и областных государственных администраций

Также мы писали, что штат Флорида подал иск против администрации президента США Джо Байдена по требованию обязательной вакцинации против коронавируса для некоторых категорий граждан. Авторы иска – губернатор и генеральный прокурор штата. Они считают, что требование обязательной вакцинации против коронавируса для федеральных работников и подрядчиков является незаконным и антиконституционным.


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Источник: https://nv.ua/ukraine/events/v-ivano-frankovske-zhelayushchie-privitsya-zablokirovali-medikov-v-centre-vakcinacii-novosti-ukrainy-50192695.html
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