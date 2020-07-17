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Гуфман отреагировал на "прикольную" акцию Нацкорпуса у своего дома

Глава областной парторганизации “Оппозиционная платформа – За жизнь” Геннадий Гуфман говорит, что под его окнами митинговали за деньги "дети"

сегодня, 13:09
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Гуфман отреагировал на "прикольную" акцию Нацкорпуса у своего дома

Вчера вечером под окнами главы областной парторганизации “Оппозиционная платформа – За жизнь” на так называемую акцию протеста собрались представители Нацкорпуса. По словам Геннадия Гуфмана, на митинг пришла молодежь лет 18-20, которую привели три взрослых мужчины. Об этом передает портал “Відкритий”.

По словам Гуфмана, в течение 8-10 минут молодые люди скандировали заученные лозунги, а затем разрисовали забор дома изображениями флага РФ.  Сам Гуфман назвал дебош возле своего дома убогой попыткой создать в городе серьезную проблему. 

“Я не понимаю, против кого эта акция и на что она направлена. Люди пришли к дому, где живем я и моя семья, выкрикивая отрепетированные лозунги. Дети, которых привели на этот митинг за деньги, скандировали “Слава Украине!”, однако, такими действиями они позорят, а не прославляют нашу страну. Думаю, их родители просто не знают, в каких акциях участвуют сыновья и дочери. Одно дело, когда ты ведешь людей на спортивные соревнования, в кино или музей, а другое – на проплаченный митинг”, – говорит Геннадий Гуфман. 

В результате на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители подъехали, когда акция уже закончилась, однако открыли уголовное производство по статье “Хулиганство”. 

“Очень важно не пустить это дело на самотёк. Я хочу, чтобы правоохранители разобрались в ситуации. Установить тех, кто устроил эту “акцию” под моими окнами, несложно. Они сами засняли себя на видео и выложили в соцсети. Люди чувствуют свою безнаказанность. Неизвестно, к какому дому они пойдут завтра. Для них это “прикольная акция”. Именно так о происходящем высказался один из участников этот митинга в соцсети. Кстати, сделал это юный националист на русском языке. Так что мы явно не зря поднимаем в Днепре языковой вопрос. Интересно, если бы такая толпа пришла под окна родителей одного из этих ребят, он бы тоже назвал это забавным? Уж очень это всё напоминает собрание нового “Гитлерюгенда”. История показывает, что подобное может быть очень опасно,” – говорит Геннадий Гуфман.

Ранее мы сообщали о том, что политолог Руслан Бортник заявил, что "Нацкорпус" превратился во франшизу для политического и экономического давления.


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