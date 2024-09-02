Грузовик с более сотней свиней попал в ДТП в Кривом Роге (ФОТО)

1 августа на улице Кобылянского произошло дорожно-транспортное происшествие во время которого перевернулся грузовик, который перевозил около 100 свиней. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Первый городской телеканал. Кривой Рог".



В Кривом Роге перевернулся грузовик со свиньями. Фото: "Первый городской"

Как сообщает местное издание, предварительной причиной аварии стала потеря контроля водителем над дорожным транспортом, в результате чего грузовик перевернулся. В салоне, кроме водителя, также находился еще один пассажир. Оба после аварии были госпитализированы.

В ходе ДТП некоторые свиньи погибли, а другие получили травмы. Однако большинству животных удалось выбраться из поврежденного грузовика живыми. Местные жители оказали помощь животным, в частности, далии воду, ведь в городе высокая температура. На место инцидента выехали представители перевозчика из Днепра, которые должны забрать свиней.

Посмотреть фото с места аварии в Кривом Роге, во время которой перевернулся грузовик с сотней свиней, можно ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в конце августа в Николаеве грузовик с более чем двумя тонами замороженных собак попал в ДТП. Конечным пунктом назначения необычного груза должна стать Одесса. Также непонятно кому и с какой целью был назначен специфический груз, попавший в аварию в Николаеве.

Также "Комментарии" писали, что в Японии создали клоны ГМО свиней для трансплантации органов от свиньи к человеку. Таким образом, ученые хотят решить глобальную проблему с дефицитом органов для пересадки человеку. Если исследователи получат одобрение, то смогут выращенные в свиньях органы пересадить людям.