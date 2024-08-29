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Грузовик с более чем двумя тонами замороженных собак попал в ДТП в Николаеве (ФОТО)

Грузовик попал в аварию при перевозке нескольких тонн собачьих туш в Одессу.

сегодня, 13:19 comments1743
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Slava Kot

Вечером 28 августа, на пересечении проспекта Центрального и ул. 6-й Слободской в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие во время которого столкнулись грузовик Renault Master и минивэн Fiat Doblo. В грузовике перевозили 2,5 тонны замороженных собачьих туш. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на николаевское издание "Новини-N".

Грузовик с более чем двумя тонами замороженных собак попал в ДТП в Николаеве (ФОТО)

Грузовик с замороженными собаками попал в ДТП. Фото: "Новини-N"

Издание "Новини-N" указывают, что грузовой автомобиль не предпочтение в движении автомобилю Fiat, а после столкновения Renault Master, который перевозил замороженных собак, резко изменил траекторию движения и врезался в столб. Кроме того, в результате ДТП пострадали водитель автомобиля Fiat Doblo и пассажир грузовика. Водителя с места аварии забрала скорая помощь.

Местное издания утверждает, что в накладных грузовика Renault Master указанным грузом оказались 2,5 тонны замороженных собачьих туш. Согласно сопутствующим документам, конечным пунктом назначения груза оказалась Одесса. Пока непонятно, кому и с какой целью назначен этот специфический груз.

Посмотреть фото с места аварии в Николаеве, во время которой грузовик с тонами замороженных собачьих туш столкнулся с автомобилем, можно ниже:

Грузовик с более чем двумя тонами замороженных собак попал в ДТП в Николаеве (ФОТО) - фото 2

Грузовик с более чем двумя тонами замороженных собак попал в ДТП в Николаеве (ФОТО) - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае в Китае, где местный зоопарк выдавал накрашенных собак за один из видов панд. Тысячи людей пришли посмотреть на "собакопанд", не подозревая, что это только мошенничество.

Также "Комментарии" писали о том, что в Южной Корее отказались от давней кровавой традиции – поедание собачьего мяса. Принятый закон о запрете продажи собачатины вступит в силу в 2027 году.



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Источник: https://novosti-n.org/ua/news/Ponad-dvi-tonny-zamorozhenyh-sobak-perevozyla-vantazhivka-yaka-potrapyla-v-DTP-u-czentri-Mykolayeva-298608
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