Грузовик с более чем двумя тонами замороженных собак попал в ДТП в Николаеве (ФОТО)

Вечером 28 августа, на пересечении проспекта Центрального и ул. 6-й Слободской в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие во время которого столкнулись грузовик Renault Master и минивэн Fiat Doblo. В грузовике перевозили 2,5 тонны замороженных собачьих туш. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на николаевское издание "Новини-N".



Грузовик с замороженными собаками попал в ДТП. Фото: "Новини-N"

Издание "Новини-N" указывают, что грузовой автомобиль не предпочтение в движении автомобилю Fiat, а после столкновения Renault Master, который перевозил замороженных собак, резко изменил траекторию движения и врезался в столб. Кроме того, в результате ДТП пострадали водитель автомобиля Fiat Doblo и пассажир грузовика. Водителя с места аварии забрала скорая помощь.

Местное издания утверждает, что в накладных грузовика Renault Master указанным грузом оказались 2,5 тонны замороженных собачьих туш. Согласно сопутствующим документам, конечным пунктом назначения груза оказалась Одесса. Пока непонятно, кому и с какой целью назначен этот специфический груз.

Посмотреть фото с места аварии в Николаеве, во время которой грузовик с тонами замороженных собачьих туш столкнулся с автомобилем, можно ниже:









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