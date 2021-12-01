Группа Татаров-Трубицын-Андреев могла взять под контроль все «теневые схемы» в Киеве - СМИ

События последних двух лет могут свидетельствовать о том, что во властных кабинетах сформировалась новая влиятельная группа, которая взяла под контроль основные "теневые схемы" Киева. Членами этой группы могут являться заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, а также бывший руководитель КП "Киевблагоустройство", экс-депутат Киевсовета Андрей Андреев. Об этом говорится в материале, опубликованном на портале delo.ua.

КГГА - фото из открытых источников

Журналисты отмечают, что Олег Татаров начал укреплять свои позиции в строительном бизнесе Киева сразу после того, как стал замглавы Офиса президента в августе 2020. Как только он занял эту должность, компания его тестя "Дейринг Капитал" получила от Киевсовета 1,5 гектара земли в Святошинском районе под застройку.

Трубицыну, по данным издания, Татаров якобы помог в конфликте с владельцем земли под книжным рынком "Петровка". У депутата Киевсовета там большой книжный бизнес и ему мог быть невыгоден перенос рынка в другое место. В октябре 2020 Трубицын сообщил, что рынок останется на прежнем месте.

По мнению автора статьи, именно в августе-октябре 2020 и произошло более тесное знакомство Татарова и Трубицына и якобы обсуждение совместного "бизнеса".

Третьим партнером Татарова и Трубицына журналисты называют экс-депутата Киевсовета Андрея Андреева.

Олег Татаров, как известно, в Офисе президента курирует правоохранительные органы. Журналисты предполагают , что это может дать ему не только дополнительные рычаги в решении необходимых вопросов, но и возможность использовать админресурс.

Владислав Трубицын в Киевсовете занимает должность председателя Постоянной комиссии горсовета по вопросам предпринимательства, он также возглавляет межфракционное объединение "Успешный Киев". Вероятно, на него возложена функция главного коммуникатора по городскому совету.

Андрея Андреева в этой связке журналисты называют исполнителем.

Авторы материала не исключают, что спектр деятельности Татарова, Трубицына и Андреева может быть широким — в Киеве всегда есть вопросы, которые требуют решения — от выделения земли под застройку до оформления подрядов "нужным" людям.

Остается только догадываться, какую прибыль может приносить такая деятельность и куда направляются доходы.





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