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Грозы, град и шквалы: в каких регионах Украины объявлено штормовое предупреждение (КАРТА)

Стихия может снова наделать беды во многих областях

сегодня, 10:16
Автор:

Лиля Воробьева

Сегодня, 7 августа, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики сообщают, что в половине областей страны сегодня значительного ухудшится погода. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию прессслужбы Укргидрометцентра.

Грозы, град и шквалы: в каких регионах Украины объявлено штормовое предупреждение (КАРТА)

Грозы в Украине (фото из открытых источников)

І уровень опасности ожидается на востоке Украины и в центральных, южных регионах, в частности в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях.

В отдельных районах синоптики прогнозируют град, грозы со шквалами. Кроме этого, сегодня в Крыму и в восточных регионах страны объявлен чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

Грозы, град и шквалы: в каких регионах Украины объявлено штормовое предупреждение (КАРТА) - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что погодные качели устроят испытания украинцам: синоптики предупреждают о ливнях. Через контрасты можно ожидать и мрачных, ветреных дней, и дождей, и ливней, и жары выше 30 °С, и охлаждения воздуха ночью до 8 °С . Стабильным может быть только один регион — восток и часть юга Украины.

Изменения погоды на западе страны с 6 по 9 августа будут достаточно интенсивными. Если в пятницу в регионе пройдут ливневые дожди с грозами и ветром, то в субботу осадки возможны только местами, но не такие сильные, как в пятницу. А в воскресенье потеплеет до 28 °С, дожди прекратятся и станет преимущественно солнечно. Даже в высокогорье будет тепло, днем 23 °С. В понедельник регион снова окажется под влиянием неустойчивых воздушных масс и малоактивных атмосферных фронтов: снова дожди и очередное понижение температуры, в очередной раз будут греметь грозы.


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/storms
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