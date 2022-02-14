Греция обвинила украинских солдат в убийстве: власти призывают своих граждан "немедленно" покинуть Украину

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Карина Ожерельева
Министерство иностранных дел Греции сообщило в понедельник, 14 февраля, что два греческих экспатрианта погибли и еще двое получили серьезные ранения в результате инцидента с участием украинских солдат на востоке страны вблизи линии фронта конфликта. Об этом сообщает Reuters.
Флаг Греции – фото из открытых источников
Греция опубликовала рекомендацию, в которой призвала своих граждан избегать поездок в Украину и призвала всех греков уехать "немедленно" из-за опасений, что Россия, сгруппировавшая силы у границ Украины, может вскоре вторгнуться.
Министерство иностранных дел Греции сообщает, что три украинских военных "несут ответственность" за смерть и ранение четырех греков в селе Гранитное неподалеку от "линии столкновения" с пророссийскими сепаратистскими силами, захватившими часть на востоке Украины в 2014 году.
Отмечается, что насилие возникло после того, как греки и украинские солдаты поругались "по незначительной причине".
В нем не сообщается, что греки делали в этом районе, но представитель греческого министерства иностранных дел заявил, что инцидент не имеет ничего общего с продолжающимся конфликтом в регионе.
В сообщении министерства говорится, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас пытался поговорить со своим украинским коллегой по поводу инцидента и подчеркнул, что греческое общество в Украине должно быть защищено.
Как сообщали ранее "Комментарии", в США объяснили эвакуацию дипломатов из Украины. Исполняющий обязанности посла США в Украине заявил, что приказ семьям дипломатов в посольстве уехать из страны был издан, поскольку Россия может атаковать "в любой день", если захочет.
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ANTON
сегодня, 17:00
Хохлы всегда были предателями, и могут вырожать свои амбиции когда их намного больше или когда у них в руках оружие. Я это хорошо помню по службе в армии.