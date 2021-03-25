ГПУ сообщила о подозрении народному депутату Украины: он не заплатил более 97 млн грн налогов

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении депутату Верховной рады. Согласно данным правоохранителей, он уклонялся от налогов на сумму более 97 миллионов гривен. Данную информацию обнародовала Генпрокурор Ирина Венедиктова на официальной странице в социальной сети, передает ТСН.

ГПУ сообщила о подозрении народному депутату Украины - фото из открытых источников

По данным следствия, народный избранник, начиная с 2012 года, занимался хозяйственной деятельностью по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской многоквартирных жилых домов с целью получения прибыли от продажи квартир и нежилых помещений в них в дальнейшем. Однако регистрации как субъект хозяйственной деятельности нардеп не осуществил.

Ирина Венедиктова также отметила, что после постройки жилищных зданий депутатом было зарегистрировано право собственности на 1221 объект недвижимого имущества. Сообщается, что на протяжении 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо осуществляла продажу недвижимости, передавая депутату более, чем 360 миллионов гривен дохода.

Данные средства депутат декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не как от занятия предпринимательством. При этом применяемая ставка налога равнялась 5% вместо 18%.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что С 2014 года 70 гражданам РФ сообщено подозрение за развязывание и ведение агрессивной войны против Украины и пособничество в совершении этих действий. Среди них — российские чиновники. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!