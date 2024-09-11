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Готовиться к самому худшему: в Киеве не знают, что будет с водой в ближайшее время

Что будет с поставкой воды в Киеве не знают даже в "Киевводоканале"

сегодня, 09:59
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Кречмаровская Наталия

Ситуация с поставкой водопроводной воды в Киеве вызывает беспокойство. К тому же не добавляют уверенности и заявления должностных лиц. Одни пугают апокалиптическими сценариями, другие их опровергают. Даже в "Киевводоканале" не могут прийти к согласию, что же будет с водой, если загрязненная вода из Десны достанется мест водозабора. На информационный беспорядок по поводу ситуации с водой в Киеве указал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, сообщает портал "Комментарии".

Готовиться к самому худшему: в Киеве не знают, что будет с водой в ближайшее время

“Какой-то… происходит вокруг “Киевводоканала”. Сначала департамент здравоохранения КГВА распространяет документ, согласно которому всем нужно запастись питьевой водой, потому что ожидаются проблемы в связи с отравлением воды в реке Десна. Затем Ассоциация Укрводоканалэкология распространяет письмо, где пишет что это фейк, хотя такой документ получили почти все бюджетные учреждения”, — отметил он.

На этом, по словам главы Союза, можно было бы поставить точку в вопросе, но нет – беспорядок продолжается.

Во вторник, 10 сентября, заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк сделал резонансное заявление. Он заявил, что Киев может остаться без основного источника питьевой воды. Однако вечером того же дня в "Киевводоканале" сообщили, что заявление их представителя — наиболее пессимистический сценарий. В пресс-службе Киевводоканала и добавили, что сейчас ситуация контролируемая.

“Я, уже честно… не могу понять. Мне воды сколько покупать, на неделю или на месяц вперед… И вот скажите, кто за этот информационный беспорядок должен отвечать. СБУ ауууу!!”, — прокомментировал ситуацию Олег Попенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отравленная вода фиксируется в районе разрушенного автомобильного моста в Чернигове. Также читайте, что стало причиной загрязнения воды.



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Источник: https://www.facebook.com/100001729759345/posts/8469311959803045/?rdid=afqr4waWpKVycTBY
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