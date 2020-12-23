Государство слабеет на глазах - генерал

Генерал армии Украины, экс глава Внешней разведки страны Николай Маломуж рассказал о рисках расшатывания Украины не только внешними, а и внутренними игроками.

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Николай Маломуж также назвал условие, при котором не будет рисков развала или отторжения территорий. По мнению генерала, это гармонизированное и стабильное общество, а дестабилизация страны может привести к ее окончательному ослабеванию.

"Из практики своей работы в СНБО, руководителем разведки – лишь стабильное гармонизированное общество является залогом стабильности страны. Только при таком условии не будет риска развала, отторжения территорий и так далее. А вот постоянная дестабилизация внутри страны, разъединение в разных в форматах (политических, региональных, религиозных), вечная война финансово-политических кланов, ослабляют Украину. И этим активно пользуются другие государства – и РФ, и другие наши соседи, включая страны ЕС. Чем мы слабее, тем сильнее ощущаем влияние России, Венгрии, Турции, Польши, Румынии, так называемого коллективного Запада", — рассказал генерал.

Он также уверен, что интересы должны отстаиваться самой Украиной, и даже ситуативные партнеры будут скорее продавливать свои интересы за счет нашей страны. Николай Маломуж также подчеркнул, что в данный момент государство значительно ослабевает и некоторые признаки дестабилизации видны практически в каждом регионе Украины. По мнению генерала, важно не допустить их развития за счет внутренних проблем.

"Непрофессиональное управление страной ведет к раздраю в обществе по всем параметрам. Государство слабеет на глазах... Определенные признаки дестабилизации видны практически по всей Украине. Важно, чтобы они не получил развития за счет внутренних проблем. Внешние же игроки готовы стимулировать процесс, который выгоден именно им", — прокомментировал генерал.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что, по мнению эксперта, государство не справилось с задачей легализации игорного бизнеса.





























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