Государство слабеет на глазах - генерал

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Елизавета Черных
Генерал армии Украины, экс глава Внешней разведки страны Николай Маломуж рассказал о рисках расшатывания Украины не только внешними, а и внутренними игроками.
ФОТО: Из открытых источников
Николай Маломуж также назвал условие, при котором не будет рисков развала или отторжения территорий. По мнению генерала, это гармонизированное и стабильное общество, а дестабилизация страны может привести к ее окончательному ослабеванию.
Он также уверен, что интересы должны отстаиваться самой Украиной, и даже ситуативные партнеры будут скорее продавливать свои интересы за счет нашей страны. Николай Маломуж также подчеркнул, что в данный момент государство значительно ослабевает и некоторые признаки дестабилизации видны практически в каждом регионе Украины. По мнению генерала, важно не допустить их развития за счет внутренних проблем.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что, по мнению эксперта, государство не справилось с задачей легализации игорного бизнеса.
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