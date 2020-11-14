Госпитализирован ведущий "Вечерного Урганта"

Актер и соведущий в "Вечернем Урганте" Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в одну из больниц Сестрорецка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, ещё вчера Хрусталёв чувствовал себя нормально, а на сегодня у него были совершенно другие планы: сперва гулять с роднёй, потом бить татуху, а к вечеру вообще сесть на Сапсан и уехать в Москву.

Все анализы на корону у Дмитрия в последнее время были отрицательные. Предварительно — интоксикация





Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине антирекорд по числу заболевших за сутки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!