Госпитализирован ведущий "Вечерного Урганта"

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Владимир Лавский
Актер и соведущий в "Вечернем Урганте" Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в одну из больниц Сестрорецка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным источника, ещё вчера Хрусталёв чувствовал себя нормально, а на сегодня у него были совершенно другие планы: сперва гулять с роднёй, потом бить татуху, а к вечеру вообще сесть на Сапсан и уехать в Москву.
Все анализы на корону у Дмитрия в последнее время были отрицательные. Предварительно — интоксикация
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине антирекорд по числу заболевших за сутки.
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