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Госпитализирован ведущий "Вечерного Урганта"

Пока сложно сказать, что случилось с Дмитрием Хрусталевым

сегодня, 17:24
Автор:

Владимир Лавский

Актер и соведущий в "Вечернем Урганте" Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в одну из больниц Сестрорецка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Госпитализирован ведущий "Вечерного Урганта"

По данным источника, ещё вчера Хрусталёв чувствовал себя нормально, а на сегодня у него были совершенно другие планы: сперва гулять с роднёй, потом бить татуху, а к вечеру вообще сесть на Сапсан и уехать в Москву. 

Все анализы на корону у Дмитрия в последнее время были отрицательные. Предварительно — интоксикация


Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине антирекорд по числу заболевших за сутки. 


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Источник: https://t.me/mashmoyka/5289
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