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Госпитализирован известный советский актер

В пятницу ночью Геннадия Хазанова госпитализировали

сегодня, 03:43
Автор:

Владимир Лавский
Госпитализирован известный советский актер

Известный советский и российский актер Геннадий Хазанов был госпитализирован ночью с пятницы на субботу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Изначально медики оказывали экстренную помощь артисту. Как сообщила его помощница, Хазанов начал резко задыхаться. Врачи немедленно приняли решение о госпитализации и отправили его в городскую больницу с диагнозом нестабильная стенокардия. 

Геннадий Хазанов - известный герой театра и кино. За всю карьеру уже снялся с более чем 20 фильмах и множестве театральных спектаклей. 

Как ранее сообщали "Комментарии", адвокаты известного российского актера Михаила Ефремова сделали неожиданное заявление. "Ефремов в момент дорожно-транспортного происшествия ничего не помнит. Все же вы видели, в каком состоянии он находился конкретно в тот момент. Вот уже все средства массовой информации пишут, что приехали сотрудники полиции и увидели там Ефремова. А когда они приехали? После ДТП, правильно же? Все рассказывают о том, что было после. Но никто не знает, что было до и во время", - сказал адвокат. 


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