Горит более 240 гектаров леса: страшный пожар накрыл Донетчину (ВИДЕО)

Пожар в лесу Донецкой области. Фото: ГСЧС Украины

Вчера ночью российские войска обстреляли город Лиман на Донетчине, в результате чего возникло возгорание леса. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в глубь леса на сотни метров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На месте происшествия работают пожарные Донецкого и Запорожского гарнизонов, работники лесного хозяйства. Пиротехнические расчеты обследуют пути подъездов техники и подходов личного состава к очагам возгораний. Посредством БПЛА проводится постоянный мониторинг ситуации, организовано дежурство чрезвычайников вблизи населенных пунктов для недопущения распространения пожара.

На сегодняшнее утро огонь прошел уже около 240 га леса. Ликвидация пожара продолжается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Полтавщина в огне: масштабный пожар подступает к домам

В Полтавской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на площади около 100 га. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины. Сообщение о возгорании поступило спасателям вчера, в 16:40. Пожар возник вблизи села Малая Перещепина, в Полтавском районе. На месте происшествия работают спасатели, работники лесного хозяйства. Работы по ликвидации продолжаются.

Ужасные фото – по ссылке.

Читайте также: Масштабный пожар, который бушевал на Харьковщине и Донетчине с начала сентября, уничтожил и повредил более 350 домов и других зданий, из которых 121 был жилой в селе Студенок Оскольской громады Изюмщины. Уничтожены 1620 гектаров лесного массива. Об этом журналистам сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

Травмированы семь человек. Люди уже возвращаются, поэтому 170 пострадавших находятся в уцелевших домах села. Волонтеры предоставили строительные наборы экстренного реагирования. 24 человека выехали в другие населенные пункты. Что делать людям, чье имущество полностью сгорело – читайте по ссылке.