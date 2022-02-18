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Главарь "ДНР" Пушилин объявил об эвакуации населения ОРДЛО в Россию (ВИДЕО)

По словам главы оккупационной власти, жителей оккупированного Донбасса готова принять Ростовская область

сегодня, 15:38
Автор:

Елизавета Черных
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Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации населения в связи с обострением на Донбассе. Жителям оккупированных территорий предлагают выехать в Ростовскую область РФ. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы псевдореспублики. 

Главарь "ДНР" Пушилин объявил об эвакуации населения ОРДЛО в Россию (ВИДЕО)

Денис Пушилин - фото из открытых источников

По словам Пушилина, жизнь и здоровье мирного населения может быть подвергнуто угрозе в связи с обстрелами населенных пунктов: 

"Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию", — сказал боевик.

Пушилин добавил, что жителей временно оккупированного Донбасса готова принять Ростовская область, а переход через пункты пропуска на границе ускорят. В первую очередь эвакуировать собираются женщин, детей и пожилых граждан. 

Со слов Пушилина, власти так называемой "ДНР" в последние месяцы фиксируют якобы наращивание Украиной "количества военных и летального вооружения по всей линии соприкосновения". 

Отметим, что на Донбасском фронте – небывалое за долгий период обострение. В разы выросли обстрелы, под ударом – гражданская инфраструктура. Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко называет обострение на Донбассе вполне ожидаемым. По его словам, после всей воинствующей риторики со стороны РФ, нагнетания обстановки – было ясно, что последует что-то дальше. И вот, с того направления, с которого, пожалуй, наиболее ждали, всё и происходит. Оттуда, где Россия может действовать как бы не своими руками. Используя прокси-войска, марионеток

Ранее на портале "Комментарии" Москва настаивает на требованиях по безопасности: какую цель преследует РФ и пойдет ли Запад на уступки. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/okkupanty-obyavili-evakuatsiyu-naseleniya-1645190303.html
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