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Глава Белого дома назвал главного убийцу детей в США

Джо Байден возмутительно высказался по поводу насилия с применением оружия в Америке и назвал «неприемлемыми» ситуации со стрельбой в двух штатах США

сегодня, 10:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные "Голоса Америки".

Глава Белого дома назвал главного убийцу детей в США

Джо Байден в заявлении призвал чиновников провести реформы по урегулированию контроля над оружием

На днях, в штате Алабама, на дне рождения подростка в Дейдвилле погибли четыре человека, в результате стрельбы. А в парке в Луисвилле, штат Кентукки, были застрелены два человека.


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"До чего дошла наша страна, если дети не могут без страха уйти на день рождения? Если родители вынуждены переживать каждый раз, когда их дети переступают порог школы, кинотеатра или парка?", – сообщает Байден в заявлении, опубликованном Белым домом.

Джо Байден добавляет, что неоднократно обращался к законодателям, чтобы те провели соответствующие реформы, касающиеся контроля над оружием.

"Оружие – главный убийца детей в Америке количество убийств и растет, а не уменьшается", — говорится в сообщении.

Глава Белого дома подверг критике республиканцев, поддержавших ряд законов, касающихся "подрыва" безопасности оружием и сторонников Национальной стрелковой ассоциации.

"Наши общины заслуживают лучшего. Я готов, как всегда, добросовестно сотрудничать с представителями другой партии над федеральным законодательством, которое спасет жизнь людей", – отметил Байден.

Глава Белого дома добавил: Конгресс способен требовать безопасного хранения огнестрельного оружия, тщательной проверки биографических данных при продаже оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости – и это должно произойти срочно.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, в СНБО ответили – увидели ли у россиян наличие китайского оружия. Данилов заявил, что на фронте Украина пока не видит фактов применения россиянами китайского оружия.



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Источник: https://www.golosameriki.com/a/president-biden-gun-violence-shooting-statement/7052886.html
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