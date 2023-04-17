Глава Белого дома назвал главного убийцу детей в США

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные "Голоса Америки".



Джо Байден в заявлении призвал чиновников провести реформы по урегулированию контроля над оружием

На днях, в штате Алабама, на дне рождения подростка в Дейдвилле погибли четыре человека, в результате стрельбы. А в парке в Луисвилле, штат Кентукки, были застрелены два человека.

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"До чего дошла наша страна, если дети не могут без страха уйти на день рождения? Если родители вынуждены переживать каждый раз, когда их дети переступают порог школы, кинотеатра или парка?", – сообщает Байден в заявлении, опубликованном Белым домом.

Джо Байден добавляет, что неоднократно обращался к законодателям, чтобы те провели соответствующие реформы, касающиеся контроля над оружием.

"Оружие – главный убийца детей в Америке количество убийств и растет, а не уменьшается", — говорится в сообщении.

Глава Белого дома подверг критике республиканцев, поддержавших ряд законов, касающихся "подрыва" безопасности оружием и сторонников Национальной стрелковой ассоциации.

"Наши общины заслуживают лучшего. Я готов, как всегда, добросовестно сотрудничать с представителями другой партии над федеральным законодательством, которое спасет жизнь людей", – отметил Байден.

Глава Белого дома добавил: Конгресс способен требовать безопасного хранения огнестрельного оружия, тщательной проверки биографических данных при продаже оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости – и это должно произойти срочно.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, в СНБО ответили – увидели ли у россиян наличие китайского оружия. Данилов заявил, что на фронте Украина пока не видит фактов применения россиянами китайского оружия.