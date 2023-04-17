Глава Белого дома назвал главного убийцу детей в США

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные "Голоса Америки".
Джо Байден в заявлении призвал чиновников провести реформы по урегулированию контроля над оружием
На днях, в штате Алабама, на дне рождения подростка в Дейдвилле погибли четыре человека, в результате стрельбы. А в парке в Луисвилле, штат Кентукки, были застрелены два человека.
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Джо Байден добавляет, что неоднократно обращался к законодателям, чтобы те провели соответствующие реформы, касающиеся контроля над оружием.
Глава Белого дома подверг критике республиканцев, поддержавших ряд законов, касающихся "подрыва" безопасности оружием и сторонников Национальной стрелковой ассоциации.
Глава Белого дома добавил: Конгресс способен требовать безопасного хранения огнестрельного оружия, тщательной проверки биографических данных при продаже оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости – и это должно произойти срочно.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, в СНБО ответили – увидели ли у россиян наличие китайского оружия. Данилов заявил, что на фронте Украина пока не видит фактов применения россиянами китайского оружия.
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