ГФС разоблачила международную сеть пиццерий в Украине в уклонении от уплаты налогов

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Елизавета Черных
Государственной фискальной службой была разоблачена известная международная сеть заведений питания, а именно пиццерий в неуплате налoгoв в oсoбo крупных размерах. Известно, что в государственный бюджет не поступило средств общей суммой 75 миллионов гривен.
ФОТО: Из открытых источников
Исполняющий обязанности главы ГФС Дмитрий Сосинович также рассказал об обысках помещений, в ходе которых было изъято документы, цифровые носители и наличные средства, принадлежащие сети пиццерий.
Напомним, что народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект №4430, который содержит норму о списании налогового долга до 3,06 тысяч гривен. Согласно нововведению, списывается пеня и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу на протяжении полугода с даты вступления в силу закона.
Как сообщали "Комментарии" ранее, правоохранительные органы разоблачили заказчика похищения, который требовал выкуп в размере 150 тысяч долларов.
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