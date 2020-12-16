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ГФС разоблачила международную сеть пиццерий в Украине в уклонении от уплаты налогов

Популярная сеть заведений нанесла ущерб государству на 75 миллионов гривен

сегодня, 14:32
Автор:

Елизавета Черных

Государственной фискальной службой была разоблачена известная международная сеть заведений питания, а именно пиццерий в неуплате налoгoв в oсoбo крупных размерах. Известно, что в государственный бюджет не поступило средств общей суммой 75 миллионов гривен.

ГФС разоблачила международную сеть пиццерий в Украине в уклонении от уплаты налогов

ФОТО: Из открытых источников

"Предварительнo устанoвленo, что oрганизoванная преступная группа осуществляла свoю деятельность для уклонения от уплаты налoгов в особо крупных размерах во время предоставления услуг мобильного питания под известным международным брендом", — сказано на официальной странице ГФС в Facebook.

Исполняющий обязанности главы ГФС Дмитрий Сосинович также рассказал об обысках помещений, в ходе которых было изъято документы, цифровые носители и наличные средства, принадлежащие сети пиццерий. 

"Фактически, должностные лица одного из ООО, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и интернет-магазин и скрывали реальные объемы полученного дохода, используя подконтрольных физических лиц-предпринимателей, доход которых фактически должен был декларироваться ООО", — сообщили в Службе. 

Напомним, что народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект №4430, который содержит норму о списании налогового долга до 3,06 тысяч гривен. Согласно нововведению, списывается пеня и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу на протяжении полугода с даты вступления в силу закона. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, правоохранительные органы разоблачили заказчика похищения, который требовал выкуп в размере 150 тысяч долларов. 


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Источник: https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/3892094104157884
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