Гетманцева нужно проверить на причастность к атакам на нефтебазы в Украине – эксперт

Чиновников и высших должностных лиц в правительстве и парламенте, которые могут быть причастны к помощи оккупантам, необходимо незамедлительно проверить спецслужбам с целью защиты национальной безопасности. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Николай Давидюк, комментируя информацию о возможном отношении главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева к ракетным ударам по нефтебазам в Украине, пишут "Українські новини".

Даниил Гетманцев - фото из открытых источников

"За последние несколько дней Россия изменила тактику ракетных обстрелов и сконцентрировалась на объектах инфраструктуры – нефтебазах, складах техники. Эксперты объясняют это, во-первых, желанием сорвать подготовку к посевной (а затем лишить нас экспортной выручки и повлечь за собой голод в ключевых регионах Северной Африки и Ближнего Востока, что может привести к миллионным потокам беженцев в ЕС), во-вторых, желанием повлиять на обеспечение горючей армии. Ущерб от ударов по таким объектам во Львове, Луцке, Ровно и других регионах еще предстоит подсчитать", — отметил политолог.

По словам эксперта, накануне он общался с одним из руководителей таких пораженных баз, который называет причину "чрезвычайной точности" войск оккупанта при атаке на нефтебазы и якобы просит "благодарить" за нее инициативу главы налогового комитета Даниила Гетманцева.

"Якобы он за определенное время до вторжения инициировал внесение gps-координат уровнемеров нефтебаз в налоговую отчетность. И это позволило в открытом доступе не только видеть сами базы, но и понимать наполненность резервуаров. Гетманцев уже опроверг эти претензии. А базы убрали из открытого доступа в интернете", — дополнил Давидюк.

"Я не хочу нагнетать шум, который уже несется из телеграмм-каналов, мол у политика могут быть быть экономические связи со страной-агрессором и что его деятельность и риторика в последние годы была чуть ли не коллаборантской, и то, что политик три каденции в Раде был помощником опытного КГБиста Владимира Сивковича (против которого США ввели санкции). Но проверку для самого руководителя комитета и подобных должностных лиц — можно было бы организовать. В целях защиты национальных интересов", — считает эксперт.

"Ведь такие действия, сознательные или не сознательные, могут смотреться как игра в пользу противника", — резюмировал он.

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