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Геройство в выходной: полицейский спас мальчика из охваченной огнем квартиры

Геройский поступок патрульный совершил в свой выходной

18 декабря 2021, 19:10
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Северодонецке местный патрульный Михаил Бойко совершил геройский поступок. Имея выходной, он спас своего маленького соседа, который мог погибнуть в доме, где возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Геройство в выходной: полицейский спас мальчика из охваченной огнем квартиры

Патрульный спас ребенка, который находился в горящей квартире ( фото Патрульной полиции Луганской области )

Событие имело место вчера, 17 декабря, на одной из улиц города, которая называется Первомайская.

Патрульный в пятницу имел свободный день – выходной. Решил выйти на спортивную площадку, чтобы совершить пробежку. Но телефонный звонок жены заставил вернуться домой. Она сообщила, что в подъезде их дома горит квартира.

Полицейский поспешил туда. Соседи рассказали, что в помещении, охваченном огнем, закрыт малыш, слышен был его крик и слезы. Полицейский решил действовать, не дожидаясь, пока приедут спасатели. Он выбил дверь и забежал в дом. На полу в одной из комнат лежал без сознания малыш. Патрульный, несмотря на задымленное помещение, вынес его в подъезд и отдал соседям.

По информации патрульной полиции, их коллега еще раз проник в пылающее помещение. Жильцы сказали, что там еще могут быть детишки. Оно было полностью задымлено, так что патрульный мимо комнат, ища других малышей. Кричал, чтобы кто-нибудь из них отозвался, но ответа не услышал. Больше находиться в задымленном доме Михаил Бойко не смог, потому что не хватало воздуха, чтобы дышать. Потому он вернулся на улицу.

Спасенный отважным полицейским малыш, вернувшийся в сознание, сказал, что в доме был сам. Мальчика отправили в медицинское учреждение.

Напомним, что сайт комментарии информировал о том, что В Луганской области задержан агент ФСБ: что известно.



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Источник: https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/3065096060425574
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